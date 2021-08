Spojené štáty uvažujú o prítomnosti v Afganistane: NATO zvolalo mimoriadne stretnutie ministrov

"Ak bude bezpečné a zodpovedné zostať dlhšie (ako do 31. augusta), budeme o tom možno uvažovať," povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. Do konca augusta má byť zavŕšené stiahnutie všetkých amerických vojakov z Afganistanu.

Americký rezort diplomacie zároveň vyzval afganské hnutie Taliban aby splnilo svoje sľuby o dodržiavaní práv občanov tejto ázijskej krajiny. "Ak Taliban hovorí, že bude rešpektovať práva svojich občanov, budeme sledovať, či toto vyhlásenie dodrží," uviedol Price.

Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid v utorok na svojej prvej tlačovej konferencii vyhlásil, že talibovia budú rešpektovať práva žien, ale v medziach noriem islamského práva, že zaručia bezpečnosť Afganistanu, že sa nesnažia pomstiť a že každého omilostili, aj keď spolupracoval s bývalou vládou alebo so zahraničnými vládami alebo silami v krajine. Taktiež uviedol, že Taliban chce, aby súkromné médiá "zostali nezávislé". Zdôraznil však, že novinári "by nemali pracovať proti národným hodnotám".

Zdroj: profimedia.sk

Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny. Personál západných ambasád sa presťahoval na letisko v Kábule, ktoré je pod ochranou zadného voja amerických jednotiek nasadených na krytie ústupu spojencov.

Americká armáda evakuovala z Afganistanu doteraz 3200 ľudí, pričom 1100 z nich v utorok, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ Bieleho domu. "Lietadlá americkej armády dnes na 13-tich letoch evakuovali približne 1100 amerických občanov, ľudí s trvalým pobytom v USA a ich rodinný príslušníkov," uviedol predstaviteľ Bieleho domu, ktorý si neželal byť menovaný. Washington očakáva, že v nasledujúcich dňoch sa bude denný počet ľudí, ktorí z Kábulu odletia do USA, zvyšovať.

Zdroj: SITA (Leading Hand Ben Shread/MOD via AP)

Biely dom skôr v utorok informoval, že v Afganistane sa nachádza 11.000 amerických občanov, z ktorých väčšina čaká na evakuáciu. Washington chce odsun svojich občanov dokončiť do 31. augusta. V tejto súvislosti Pentagón plánuje zvýšiť frekvenciu letov svojich obrovských transportných lietadiel C-17 z Kábulu na možno až dve desiatky denne.

Napriek medializovaným správam, že sa niektorí ľudia, ktorí sa pokúšajú utiecť z krajiny stali obeťami násilia zo strany Talibanu sa podľa poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana "veľkému počtu" osôb podarilo dostať sa na letisko, píše AFP. "Taliban nás informoval, že je pripravený zaistiť bezpečný prechod civilistov na letisko," povedal podľa agentúry AFP Sullivan novinárom v Bielom dome.

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) neodporúča komerčným leteckým spoločnostiam prelety cez vzdušný priestor Afganistanu. V stredu o tom informovala agentúra TASS.

"EASA odporúča komerčným operátorom, aby až do odvolania nevykonávali nijaké lety vo vzdušnom priestore Afganistanu," uviedla vo vyhlásení európska agentúra so sídlom v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Úrad plánuje podľa TASS-u prehodnotiť toto odporúčanie 20. septembra.

Zdroj: SITA/Planet Labs Inc. via AP

Letecká spoločnosť Lufthansa už v pondelok až do odvolania pozastavila prelety svojich lietadiel nad Afganistanom. Skupina so sídlom v Nemecku vlastní aerolínie Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines a Eurowings, ktorých sa toto opatrenie týka. Lufthansa upozornila, že napríklad lety do Indie tak budú meškať približne hodinu.

Mnohí diplomati a miestni zamestnanci diplomatických misií v afganskom Kábule sa snažia krajinu opustiť na palube vojenských špeciálov. Komerčné linky z Medzinárodného letiska Hámida Karzaja v Kábule boli zrušené.

Ministri zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie absolvujú v piatok mimoriadnu videokonferenciu o situácii v Afganistane, ktorý obsadilo hnutie Taliban. Oznámil to v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

"Na piatok 20. augusta som zvolal mimoriadne virtuálne stretnutie ministrov zahraničných vecí NATO, aby sme pokračovali v úzkej koordinácii a prediskutovali náš spoločný prístup k Afganistanu," uviedol podľa agentúry AFP Stoltenberg na Twitteri.

