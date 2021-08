MIMORIADNE Taliban ohlásil víťazstvo z prezidentského paláca v Kábule: Na letisku sa strieľa

"Naša krajina bola oslobodená a mudžahedíni v Afganistane zvíťazili," povedal katarskej stanici jeden z militantov priamo v budove dobytého paláca. Členovia Talibanu novinárom počas prehliadky paláca ukazovali svoje zbrane, píše agentúra AFP.

"Zaistenie Kábulu je ohromnou zodpovednosťou. Je to iné mesto než aké sme tu zanechali pred 20 rokmi," uviedol jeden z členov Talibanu. Bezpečnostný predstaviteľ tohto hnutia poznamenal, že prevzatie paláca nesprevádzalo "nijaké krviprelievanie". Dodal, že "v krajine prebieha pokojné odovzdanie vládnych zariadení". Do Kábulu má prísť i šéf Talibanu po tom, čo sa zlepší bezpečnostná situácia.

Zdroj: SITA (AP Photo/Zabi Karimi)

Hovorca Talibanu a vyjednávač Suhajl Šáhín pre agentúru AP uviedol, že hnutie vedie rozhovory zamerané na sformovanie "otvorenej, inkluzívnej islamskej vlády" v Afganistane. Jeden z príslušníkov Talibanu predtým avizoval, že z prezidentského paláca chcú vyhlásiť Islamský emirát Afganistan, avšak zatiaľ sa tak nestalo. Prezidentský palác sa nachádza v prísne stráženej zóne v centre Kábulu, kde sídli i oficiálna rezidencia prezidenta či úrad poradcu národnej bezpečnosti.

Prezident z krajiny utiekol

Len niekoľko hodín pred vstupom Talibancov do paláca prezident Ašraf Ghaní z krajiny utiekol. Chcel tak podľa vlastných slov zabrániť krviprelievaniu. Al-Džazíra, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, najnovšie priniesla informáciu, že prezident sa spolu so svojou manželkou, šéfom svojej kancelárie a poradcom pre národnú bezpečnosť nachádza v hlavnom meste Uzbekistanu Taškent. Predtým sa objavili správy, že odcestoval do Tadžikistanu. Samotný Ghaní nespresnil, kde sa momentálne nachádza.

Zdroj: SITA (AP Photo/Zabi Karimi)

Agentúra TASS citovala z vyhlásenia hovorcu Talibanu na Twitteri Zabíhulláha Mudžáhida, podľa ktorého cudzincom v krajine nehrozí nebezpečenstvo. "Garantujeme bezpečnosť všetkým veľvyslanectvám, diplomatickým misiám a cudzincom v Kábule. Všetci, čo sú v súčasnosti v Kábule by mali vedieť, že nie sú v ohrození," napísal hovorca militantnej skupiny.

Taliban dobyl najmenej 25 z dovedna 34 provincií

Kábul bol posledným veľkým mestom, ktoré mala pod kontrolou afganská vláda po tom, čo Taliban predtým v nedeľu dobyl Džalálábád, hlavné mesto provincie Nangarhár na východe krajiny, pripomína agentúra DPA. Za posledný týždeň a pol Taliban obsadil takmer všetky provinčné hlavné mestá krajiny, pričom mnohé z nich sa vzdali bez boja. Dovedna má hnutie pod kontrolou najmenej 25 provinčných metropol z dovedna 34 provincií. Všetky tieto mestá sa im podarilo dobyť v priebehu desiatich dní.

Po obsadení Džalálábádu sa bojovníci Talibanu zhromaždili na predmestí Kábulu. Najprv však dostali príkaz do mesta nevstúpiť, čo sa neskôr zmenilo po tom, čo tamojší policajti a iné bezpečnostné zložky opustili svoje pozície. Taliban argumentoval tým, že musí zaistiť bezpečnosť.

USA vyšlú do Afganistanu ďalších 1000 vojakov

Americké ministerstvo obrany schválilo v reakcii na situáciu v Afganistane vyslanie ďalších 1000 vojakov na evakuáciu amerických občanov a afganských spojencov z Kábulu po tom, ako Taliban obsadil väčšinu krajiny a v nedeľu prenikol i do tejto afganskej metropoly. Informovala o tom agentúra Reuters a spravodajská televízia CNN.

Zdroj: SITA (Leading Hand Ben Shread/MOD via AP)

Po príchode spomínanej skupiny vojakov z 82. výsadkovej divízie americkej armády, ktorá mala pôvodne namierené do Kuvajtu, sa tak počet príslušníkov amerických ozbrojených síl v Afganistane podľa anonymného zdroja z Pentagónu dočasne zvýši na zhruba 6000, píše CNN. Ich hlavnou úlohou bude zaistiť bezpečnosť na medzinárodnom letisku v Kábule, odkiaľ prichádzali v nedeľu správy o občasnej streľbe.

Zdroj: TASR (The White House via AP)

Americké veľvyslanectvo preto kompletne pozastavilo činnosť a vyzvalo občanov USA, aby sa ukryli na bezpečnom mieste. "Bezpečnostná situácia v Kábule sa rýchlo mení, vrátane letiska", uvádza sa na webstránke ambasády Spojených štátov.

Podľa CNN sa očakáva sa, že americký prezident Joe Biden vystúpi v najbližších dňoch s prejavom ohľadom situácie v Afganistane. Administratíva prezidenta Joea Bidena už vo štvrtok schválila vyslanie 3000 amerických vojakov, ktorí majú pomáhať s evakuáciou zamestnancov veľvyslanectva USA v Kábule.

Zdroj: SITA (Leading Hand Ben Shread/MOD via AP)

Po tom, čo Taliban obsadil väčšinu krajiny a prenikol i do afganskej metropoly, prebiehajú evakuácie pracovníkov ambasád mnohých krajín vrátane USA, Británie, Nemecka, Francúzska či Kanady.

Z Kábulu odštartovalo lietadlo s evakuovanými Čechmi

Z Kábulu odštartovalo v nedeľu večer do Prahy prvé lietadlo Armády ČR na palube s českými občanmi a ich afganskými spolupracovníkmi. Oznámil to český premiér Andrej Babiš, píše spravodajský portál Novinky.cz.

"Z Kábulu do Prahy práve odštartovalo prvé lietadlo našej armády, ktoré má na palube 46 Čechov a miestnych spolupracovníkov vrátane rodín," napísal Babiš na Twitteri krátko po 23.00 h SELČ. Babiš okrem toho poďakoval ministrovi zahraničných vecí Jakubovi Kulhánkovi a armáde. "Ospravedlňujem sa, že nie sme konkrétnejší. Až do skončenia záchrannej akcie nebudeme poskytovať žiadne podrobné informácie," dodal Babiš.

Z Kábulu do Prahy právě odstartovalo první letadlo naší armády, které má na První evakuační let opustil Kábul s Čechy a našimi afghánskými spolupracovníky na palubě. Ale pokračujeme. Obrovský dík velvyslanci Balounovi a spoustě lidem na @mzvcr a @ArmadaCR, kteří na tom makají. https://t.co/KA00h8Aw4K — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 15, 2021 palubě 46 Čechů a místních spolupracovníků včetně rodin. Díky @JakubKulhanek a @ArmadaCR. Omlouvám se, že nejsme konkrétnější. Až do skončení záchranné akce nebudeme poskytovat žádné podrobné informace. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 15, 2021

"Vzhľadom k tomu, ako rapídne sa zhoršuje situácia na kábulskom letisku, pokladám za zázrak, že sa nášmu Airbusu A319 podarilo odštartovať," uviedol na Twitteri vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, ktorý posádke zároveň poprial bezpečný let.

Ministerstvo obrany ČR už skôr v nedeľu uviedlo, že evakuáciu českých diplomatov, miestnych pracovníkov ambasády alebo tlmočníkov pomáhajúcich českej armáde zaistia z Afganistanu v najbližších dňoch české vojenské lietadlá.

O evakuácii diplomatov z českej ambasády v Kábule rozhodol šéf českej diplomacie Jakub Kulhánek v sobotu. Česko sľúbilo pomoc aj miestnym zamestnancom veľvyslanectva a tlmočníkom českej armády, ktorí o to požiadali.

USA evakuovali na letisko v Kábule už všetkých zamestnancov svojej ambasády

Spojené štáty už prepravili všetkých zamestnancov svojho veľvyslanectva v Kábule na tamojšie medzinárodné letisko, odkiaľ budú evakuovaní späť do vlasti. Americkým vojakom sa tiež podarilo zabezpečiť okolie letiska. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP a spravodajská televízia CNN. "Všetok personál veľvyslanectva USA sa nachádza v priestoroch medzinárodného letiska Hámida Karzaja, ktorého okolie zaisťuje americká armáda," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price vo vyhlásení niekoľko hodín po tom, ako Taliban prevzal kontrolu nad mestom.

Ako uvádza agentúra AFP, zo stožiara v areáli americkej ambasády v Kábule bola sňatá aj vlajka Spojených štátov, keďže personál veľvyslanectva sa po evakuácii už v tomto komplexe nenachádza.

Zdroj: SITA (AP Photo/Rahmat Gul)

Americké ministerstvo obrany v nedeľu odsúhlasilo v reakcii na situáciu v Afganistane vyslanie ďalších 1000 vojakov na evakuáciu amerických občanov a afganských spojencov z Kábulu po tom, ako Taliban obsadil väčšinu krajiny a v nedeľu prenikol i do tejto afganskej metropoly. Počet príslušníkov amerických ozbrojených síl v Afganistane, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť letiska v Kábule, sa tak dočasne zvýši na zhruba 6000. Na letisku okrem toho prevezmú aj riadenie letovej prevádzky.

Vyše 60 krajín vyzýva Taliban, aby umožnil ľuďom bezpečný odchod

Medzinárodné spoločenstvo na čele so Spojenými štátmi vyzvalo v nedeľu militantné hnutie Taliban, aby umožnilo bezpečný odchod všetkým Afgancom i cudzincom, ktorí chcú opustiť krajinu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP. "Afgancom a cudzincom, ktorí chcú odísť, to musí byť umožnené," uviedla v spoločnom vyhlásení zverejnenom americkým ministerstvom zahraničných vecí skupina viac ako 60 krajín.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sidiqullah Khan

Afganský ľud si podľa nich zaslúži žiť v bezpečí a dôstojnosti a medzinárodné spoločenstvo je pripravené im pomôcť. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že "cesty, letiská a hraničné priechody musia zostať otvorené a v regióne musí byť zaistený pokoj". Podľa agentúry AFP sa v dokumente okrem iného píše, že "tí, ktorí majú v Afganistane moc a autoritu, nesú zodpovednosť za ochranu ľudských životov".

Medzi signatármi vyhlásenia je okrem USA aj Rakúsko, Británia, Kanada, Nemecko, Španielsko či šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Lietadlo s evakuovanými Čechmi a ich spolupracovníkmi sa vrátilo z Kábulu

Lietadlo s evakuovanými 46 českými občanmi a ich afganskými spolupracovníkmi, ktoré odštartovalo v nedeľu pred polnocou (SELČ) z medzinárodného letiska v Kábule, pristálo v pondelok ráno na vojenskom letisku v pražských Kbeloch. S odvolaním sa na fotografa denníka Mladá fronta DNES o tom informoval spravodajský portál iDNES.cz.

O tomto evakuačnom lete informoval už v nedeľu večer na Twitteri český premiér Andrej Babiš. Bližšie informácie do jeho skončenia však nezverejnil. Vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček uviedol, že vzhľadom na situáciu považuje za zázrak, že sa lietadlu podarilo z Kábulu odštartovať.

Koľko evakuačných letov z Afganistanu česká vláda ešte plánuje, jej predstavitelia štátu neuviedli. Podľa informácií predsedu zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Ondřeja Veselého sa záchranná operácia týka necelej stovky osôb. V posledných dňoch je v súvislosti so situáciou v Afganistane vláda ČR terčom kritiky za pomalú reakciu. Kritici tiež poukazujú na to, že pomoc sa netýka všetkých afganských tlmočníkov. Zástupcovia vlády však kritiku odmietajú, píše iDNES.cz.

Na letisku v Kábule sú tisícky Afgancov, padli varovné výstrely

Americkí vojaci vypálili v pondelok varovné výstrely do vzduchu na Medzinárodnom letisku Hámida Karzaja v Kábule, kde sa zhromaždili tisíce Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.

"Cítim sa tu veľmi vystrašený. Veľa strieľajú do vzduchu," povedal pre AFP svedok. Vedenie letiska v tejto súvislosti podľa televízie TOLOnews v pondelok oznámilo, že všetky komerčné lety boli pozastavené.