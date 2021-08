Krvavý masaker: Teroristi vtrhli na motorkách do troch dedín, najmenej 51 mŕtvych!

Útočníci prišli na motocykloch a zaskočili obyvateľov troch dedín blízko hraníc s Nigerom, povedal AFP miestny zastupiteľ. "Teroristi zabili cez 40 civilistov v dedinách Karou, Ouatagouna a Daoutegeft. Vnikli do dedín a všetky zmasakrovali," dodal.

Útok sa stal v nedeľu večer o šiestej hodine miestneho času. Všetky tri dediny boli napadnuté zároveň. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z dokumentu okresnej správy, ktorá hovorí o najmenej 51 zabitých a niekoľkých zranených civilistoch. Útočníci tiež zapálili niekoľko domov a ukradli dobytok.

Aj napriek tomu, že sa k činu zatiaľ neprihlásila žiadna islamistická skupina, miestne úrady hovoria o terorizme. Agentúra AP s odvolaním sa na úradníka Oumara Cisseho uviedla, že útočníci sa pri príjazde identifikovali ako islamskí radikáli. Útok sa odohral iba dva týždne po zatknutí dvoch vodcov islamistických skupín, ktoré vojakom udali obyvatelia dedín Ouatagouna a Karou.

Útočníci údajne zamierili ešte do štvrej dediny. Do oblasti boli vyslané vojenské jednotky, uviedol armádny zdroj. Upozornil ale na to, že komunikácia s nemenovanou dedinou je zlá kvôli nedávnym útokom islamských radikálov na telekomunikačnú infraštruktúru.

Zhoršovanie bezpečnostnej situácie

Západná Afrika sa od roku 2012 potýka s činnosťou islamistických skupín predovšetkým na severe. Radikáli sa postupne dostávajú aj do strednej časti a rozširujú svoj boj do susedných krajín: Burkiny Faso a Nigeru. Napriek činnosti jednotiek OSN a francúzskej a africkej misie radikáili zabili tisícky ľudí. Stovky tisíc obyvateľov kvôli bojom odišli zo svojich domovov.

Na "vážne a neustále zhoršovanie bezpečnostnej situácie" v zemi minulý týždeň upozornil nezávislý expert pri OSN Alioune Tine, ktorý sa špecializuje na dodržiavanie ľudských práv. Na konci 11-dennej návštevy Mali hovoril o zlyhaní štátnych inštitúcií a útokoch islamských radikálov proti všetkým vrstvám spoločnosti. Pripomenul, že násilia sa vo veľkej miere dopúšťajú aj bezpečnostné zložky, ktoré majú obyvateľov chrániť.