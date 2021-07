V Rusku protestovali proti KORONAopatreniam: Nechali sa strhnúť davom, takýto koniec asi nečakali!

MOSKVA - Súd v Rostove na Done na juhu Ruska v pondelok odsúdil k nepodmieneným trestom päť obyvateľov autonómneho Severného Osetska, ktorí sa vlani na jar vo Vladikavkaze zúčastnili vzbury proti opatreniam prijatým úradmi v snahe zabrániť šíreniu nákazy koronavírusom. Za mrežami si podľa paragrafu o masových nepokojoch majú odpykať päť rokov a viac, uviedol denník Kommersant.

Vlani 20. apríla sa v centre Vladikavkazu, správnom stredisku Severného Osetska, konala nepovolená demonštrácia s účasťou asi 2500 ľudí, ktorí sa sťažovali na reštrikcie, stratu práce a príjmov a na nedôveryhodné informácie od úradov. Polícia po výzvach k rozchodu začala demonštrantov vytláčať z námestia, niektorí z nich ale kládli odpor a na policajtov hádzali kamene a ďalšie predmety. Zranili 17 policajtov.

Obžaloba na súde s pomocou videozáznamov a svedectva policajtov dokazovala, že pätica obvinených patrila medzi demonštrantami aktívne sa protiviacich strážcom zákona. Dvaja z obvinených priznali vinu, ostatní ju popreli a tvrdili, že sa v centre diania ocitli náhodou a že ich následne dav pohltil. Jeden z obvinených podľa reportéra Kommersantu pripustil, že ho premohli emócie, a tak bez mierenia hodil po policajtoch kameň.

Sudkyňa Viktorija Mamelková všetky obvinených uznala vinnými z účasti na masových nepokojoch. Dvojicu, ktorá priznala vinu, poslala na päť rokov do väzenia. Ďalší dvaja odsúdení si majú odpykať päť rokov a tri mesiace a zostávajúci päť a pol roka.

Kommersant poznamenal, že súdny proces bol preložený z Kaukazu do Rostova na Done na žiadosť generálnej prokuratúry, ktorá argumentovala, že účastníci nepovolenej demonštrácie sú schopní ovplyvniť sudcu v Severnom Osetsku a susedných regiónoch. V Rostove na Done má byť v stredu vynesený rozsudok nad ďalšou päticou obvinených v rovnakom prípade.