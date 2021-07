Politici sa ostro vyjadrili k protestom pred parlamentom: Hovoria o fatálnom zlyhaní polície!

BRATISLAVA – Napätá situácia! Tak by sa dalo pomenovať to, čo sa aktuálne deje pred bránami Národnej rady. Pred parlamentom sa dnes koná protest. Dôvod? Aktuálna mimoriadna schôdza. Protestujúci sa však neštítia napádať ľudí. Politici takéto konanie odsúdili.

12:50 Stanovisko OĽaNO

"Podpora násilia a agresivity, totálna neúcta k ľudským životom a vytĺkanie politických bodov z boja o zdravie a životy ľudí - o to jediné ide opozičným politikom aj na dnešnom agresívnom proteste pred NR SR," napísalo hnutie OĽaNO vo svojom stanovisku. Poukázali aj na výrok poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) "Sme s vami", ktorý povedal skupine ľudí, ktorá sa snažila násilne vniknúť do parlamentu a fyzicky napádala policajtov či novinárov.

VIDEO Divoký protest pred parlamentom: Protestujúci blokujú vstup do budovy, musela zasiahnuť polícia

"To všetko v čase, kedy sa svetom šíri nebezpečný delta variant a skupina ľudí podporovaná Ficom a Kotlebom násilne protestuje proti našej jedinej efektívnej obrane – očkovaniu. Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania je ústavou garantované právo každého," poukázali s tým, že je v poriadku, ak sa nespokojní občania stretávajú a svoje opačné názory dávajú na javo len slovne. "No nesmie nám byť jedno, keď skupina povzbudzovaná Blahom a Kotlebom napáda policajtov či novinárov a bráni zamestnancom Národnej rady vykonávať svoju prácu," uzavrel hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

12:45 Stanovisko KHD

K protestom sa vyjadrilo aj mimoparlamentné KDH. To má porozumenie pre nespokojnosť ľudí s niektorými krokmi vlády a parlamentu. "Považujeme však za úplne neprijateľné, aby sa nespokojnosť prejavovala porušovaním bezpečnostných pravidiel a zastrašovaním poslancov," napísali v stanovisku a dodali, že rovnako za neprijateľné považujú aj ďalšiu vec. A tou je, ak politici či iné verejné osoby vyvolávajú eskaláciu napätia svojimi vyjadreniami.

"Žiadny problém nevyriešime eskaláciou napätia, potrebné sú naopak dialóg a rozvaha.

Vyzývame k zachovaniu pokoja, rozumnosti a aj rešpektu voči odborným i politickým autoritám. Toto je cesta k zvládnutiu pandémie pre nás všetkých, nie konflikty," uzavreli.

Rozruch pred parlamentom

Od rána je pred budovou parlamentu rušno. Jednak sa dnes začala mimoriadna schôdza, na ktorej majú poslanci rozhodnúť, či sa bude pri vstupe do prevádzok prihliadať na digitálny COVID preukaz, ale taktiež sa tam zhromaždili stovky ľudí. Tí žiadajú, aby novelu poslanci neprijali. Spolu s laickou verejnosťou sa protestu zúčastnili aj poslanci strany Smer-SD a ĽSNS.

K protestom sa začali takmer hneď vyjadrovať aj politici. Medzi nimi aj premiér Eduard Heger. „Súčasťou demokracie je aj právo vyjadriť svoj názor. Dôležité však je, aby demonštrácie prebiehali pokojne. Je neprípustný akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom. Rozumiem, že ľudia sú už z pandémie unavení a nikomu z nás nie sú opatrenia príjemné. Avšak robíme ich preto, aby sme chránili životy všetkých občanov Slovenska. Aj tých protestujúcich,“ napísal v stanovisku.

Ostré slová Kollára

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že protest pred budovou parlamentu je fatálnym zlyhaním polície a ich šéfa Petra Kovaříka. Zároveň potvrdil, že pri doterajšom proteste došlo k zraneniu policajtky a voči protestujúcim bol použitý slzotvorný plyn.

Parlament bude podľa jeho slov rokovať, hoci sa do budovy ráno nedalo pre protestujúci dav dostať ani poslancom a ani novinárom. Kritizuje však postup polície. Ak by zabezpečili zátarasy a protest by sa odohrával aspoň 50 metrov od parlamentu, k takejto kritickej situácii by nemuselo dôjsť. "Tí ľudia, samozrejme, že bojujú proti niečomu. To neznamená, že ich budeme obuškovať alebo striekať vodnými delami či budeme na nich púšťať slzotvorný plyn. Keby to policajti zvládli a boli vonku zátarasy, tak sa nič takéto nestane," uviedol.

Protesty podľa jeho slov boli doteraz vždy kultivované, v piatok sa to však vymklo spod kontroly. Šéfa polície sa preto bude pýtať, prečo k tomu došlo. "Je to nemysliteľné, aby to došlo do takéhoto štádia," uviedol s tým, že bude Kovaříka "brať na zodpovednosť za všetko, čo sa tu udialo". Poznamenal, že protest bol dopredu avizovaný a polícia sa mala na to pripraviť. Schôdze parlamentu sa to podľa jeho slov nedotkne, bude pokračovať.

Za ľudí konanie odsudzuje

K demonštrácii sa vyjadrila aj šéfa strany Za ľudí a ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Tá tvrdí, že útoky na políciu sú neprípustné a je to výsledok zničujúcej politiky ľudí, ktorí sa boja politickej či trestnej zodpovednosti.

„Ostro odsudzujem agresívne prejavy na demonštrácii pred parlamentom, kde dav podľa medializovaných informácií dokonca zranil policajtku. Plne rešpektujem právo občanov pokojne demonštrovať, v demokratickej spoločnosti je ale neprípustné, aby demonštrácie sprevádzalo násilie a porušovanie zákona,“ napísala s tým, že príkladom slušných protestov boli napríklad demonštrácie po smrti novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré organizovala aj vtedajšia opozícia. Tie sa podľa Remišovej konali „bez náslia, dezinformácií a nenávisti“. Súčasné demonštrácie podľa jej slov sprevádza chaos, porušovanie zákona a rozdeľovanie spoločnosti.

Svoj názor k protestom zverejnil aj bývalý podpredseda NRSR a člen strany Za ľudí Juraj Šeliga. „Dúfam, že pani policajtka, ktorá bola zranená davom pred parlamentom bude v poriadku. Protestovať je právo, no dá sa to aj pokojne a nenásilne. A nie nezmeníme názor a zákon o verejnom zdraví podporíme. Nikoho nediskriminuje, naopak pomáhame ekonomike. Očkovanie je zodpovednosť,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa poslanca Radovana Slobodu (SaS) sú agresivita a násilie na demonštrácii za čiarou a konanie protestujúcich rázne odsudzuje. Tak, ako jeho kolegovia rešpektuje právo občanov slobodne sa vyjadriť. „Ale je neprípustné, aby sa demonštranti snažili násilím dostať dostať do budovy parlamentu. Navyše, porušujú ešte aj Zákon o zhromažďovacom práve. Nerozumiem, či polícia nezvládla túto situáciu, ale je skutočne za čiarou, aby do poslancov sácali či verbálne na nich útočili, len pre to, že má niekto iný názor na očkovanie,“ konštatoval na sociálnej sieti.

Svoj názor vyjadril aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). „Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania je ústavou garantované právo každého. Pre aktuálne vládnuce strany to môže byť akokoľvek nepríjemné, kým sú opačné názory vyjadrené len slovami a nie fyzickými útokmi, je to v poriadku. Sedím v rokovacej sále a zdá sa mi, že všetci poslanci sú tu, a teda vo výkone mandátu im nebolo zabránené,“ uviedol na Facebooku.