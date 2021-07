Lubomír ukradol vibrátor zo známej drogérie v núdzovom stave! Takto rozhodol súd

Ilustračné foto

BRNO - Muž nepôjde za krádež vibrátora v núdzovom stave do väzenia, ako pôvodne rozhodol súd. Najvyšší súd zrušil rozsudok ostravského krajského súdu, ktorý Lubomíra Sögela poslal na dva roky do väzenia. Sögel nemusel ani do väzby. Informoval o tom Ekonomický denník.