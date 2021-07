India popiera, že na KORONAVÍRUS zomreli milióny jej obyvateľov

Vláda vo vyhlásení však uviedla, že niekoľko indických štátov v súčasnosti "uvádza do súladu" svoje údaje v súvislosti s vyvrcholením počtu prípadov v apríli a máji.

Americké Centrum pre globálny vývoj (CGD) v utorok zverejnilo štúdiu, podľa ktorej počet obetí koronavírusu v Indii môže byť až desaťkrát vyšší než oficiálny počet úmrtí uvádzaný indickou vládou. To by znamenalo, že India by mala najviac úmrtí v súvislosti s pandémiou koronavírusu na svete. V súčasnosti je s počtom obetí 419.000 za Spojenými štátmi (610.000 úmrtí) a Brazíliou (545.000 úmrtí).

Štúdia je najnovším spochybnením oficiálnej bilancie Indie. Ak je uvedený odhad správny, išlo by pravdepodobne o najhoršiu tragédiu, aká postihla obyvateľstvo subkontinentu od roku 1947, keď sa India stala nezávislým štátom.

Vedci sa zaoberali najmä "nadmernou úmrtnosťou", počtom ďalších úmrtí v porovnaní s bežným obdobím a mierou úmrtnosti v iných krajinách. Indická vláda však vo štvrtok uviedla, že ide o "trúfalý predpoklad, podľa ktorého je pravdepodobnosť úmrtia ktorejkoľvek infikovanej osoby rovnaká v rôznych krajinách".

Štúdie podľa indickej vlády ignorujú faktory ako rasa, etnická príslušnosť, genómové faktory či predchádzajúce úrovne vystavenia iným chorobám a s nimi súvisiaca vyvinutá imunita.

Vo vyhlásení vlády sa však uvádza, že indické ministerstvo zdravotníctva len "kompiluje a zverejňuje údaje, ktoré jej pošlú vlády jednotlivých štátov", pripomína AFP.