Ďalší KORONAchaos na letisku: Zaočkovaných Čechov nepustili bez testu do lietadla v Prahe!

Na otázku ČTK to dnes uviedla spoločnosť Ryanair. Aerolinky sa podľa spoločnosti riadia pravidlami cieľových krajín, Švédsko pre cesty z Česka uznáva okrem testov aj potvrdenie o dokončenom očkovaní, ktoré odmietnutí pasažieri mali.

Na nedeľňajší let Ryanairu z Prahy do Göteborgu nebolo vpustených asi 20 cestujúcich. Dopravca im pri odbavení neuznal potvrdenie o dokončenom očkovaní proti koronavírusu a vyžadoval ešte potvrdenie o negatívnom teste. Švédsko pritom uznáva pre vstup do krajiny okrem negatívneho testu tiež certifikát o očkovaní alebo o prekonaní choroby covid-19.

"Ryanair sa plne riadi obmedzeniami štátov, ktoré sa pravidelne aktualizujú. V tomto prípade bol radu cestujúcich na let do Göteborgu nesprávne odmietnutý nástup na palubu manipulačnou spoločnosťou na pražskom letisku, ktorá neprijala doklad o očkovaní ako platnú dokumentáciu pre vstup do Švédska. Odvtedy boli manipulační pracovníci poučení a postihnutým cestujúcim boli poskytnuté všetky informácie a ponúknutá vhodná pomoc," uviedla firma.

Podmienky sa rýchlo menia, príďte na letisko včas

Pražské letisko k prípadu uviedlo, že kontrolu podmienok pred odletom vykonáva vždy handlingová spoločnosť, ktorú si najíma letecká spoločnosť. Tá pritom postupuje podľa podmienok dopravcu, ktorý si môže jednotlivé podmienky aj sprísniť. Zamestnanci letiska do odbavenia a kontroly podmienok podľa hovorkyne letiska Kataríny Pavlíkovej nezasahujú.

Letisko zároveň upozornilo na to, že podmienky pre letmi sa neustále menia. Apeluje preto na cestujúcich, aby si podmienky vždy kontrolovali vopred. "Ak potrebujú predložiť vstupný formulár alebo potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste či prekonaní choroby, mali by si všetko pripraviť pred cestou na letisko. Zároveň odporúčame mať všetky dokumenty rovno v anglickom jazyku a ideálne vytlačené, prípadne aj v elektronickej verzii. Dôležité je tiež čítať pokyny leteckej spoločnosti aj cestovnej kancelárie. Splnenie podmienok vstupu do krajiny sa kontroluje s cestovnými dokladmi a batožinou už pred odletom na priehradkách odbavenia, preto je teraz celý proces dlhší. Cestujúci by tak mali byť na letisku včas, teda aspoň tri hodiny pred odletom," uviedla Pavlíková.