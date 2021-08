Českí meteorológovia varujú: Krajinu zasiahnu silné búrky s prívalovým dažďom

Výstraha pred silnými búrkami platí od nedeľného poludnia do polnoci pre kraje Stredočeský, Juhočeský, Královohradecký, Pardubický, Vysočinu, Juhomoravský, Olomoucký, Zlínsky a Moravskosliezsky. Napršať by mohlo až 30 milimetrov. Meteorológovia očakávajú prívalový dážď, po ktorom môže prísť k rozvodneniu tokov so škodami napríklad v podobe zaplavených pivníc.

Očakáva sa aj nárazový vietor, v ktorého dôsledku sa môžu vyvracať stromy. Hrozia tiež zásahy bleskami. V pondelok potom hrozí výskyt nebezpečných javov spojených s s výdatným dážďom, s úhrnom až 40 milimetrov predovšetkým v horských oblastiach. Výstraha platí pre kraje Olomoucký, Zlínsky a Moravskosliezsky v priebehu pondelka po celý deň, spresňujú Novinky.cz.