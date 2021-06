Heger zdôraznil spoluprácu V4 v oblasti zdravotníctva a hospodárstva

"Nielenže neutrpela naša vzájomná komunikácia, ale dokonca naša spolupráca ešte aj rástla," povedal Heger na tlačovej konferencii po skončení summitu premiérov krajín V4. Táto spolupráca sa prejavila v pomoci v oblasti zdravotníctva. "Taktiež sme to zvládli ekonomicky, pretože keď sa pozrieme na vzájomný obchod, tak sme to ustáli. Boli sme schopní, aj napriek mnohým obmedzeniam, poskytnúť našim krajinám a našim podnikateľom, aby boli schopní navzájom tento obchod vykonávať," povedal premiér. Šéfovia vlád podľa Hegera hovorili aj o možných riešeniach v oblasti migrácie a v tejto súvislosti uviedol, že krajiny V4 rozumejú svojim občanom, poznajú "svoje silné stránky" a vedia ich využiť pri vzájomnej spolupráci i spolupráci v rámci EÚ.

Zdroj: TASR - Erik Rédli

Problematiku klímy označil Heger za "veľkú výzvu pre celý svet". "Toto je oblasť, v ktorej sme opäť mohli ísť hlbšie do hľadania prienikov a do ponúkania riešení a tak, aby sme vždy mysleli na našich občanov a ochránili ich pri napĺňaní našich ambícii v oblasti klímy," konštatoval. Premiér SR vyjadril presvedčenie, že pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 doznieva: "Verím, že aj občania našich krajín sa zapoja do tej najväčšej zbrane, ktorú máme proti pandémii, a to je očkovanie, a pomôžu nám všetkým pandémiu raz a navždy poraziť". Dodal, že pandémia takisto spôsobila, "že sme sa ocitli aj v kríze ekonomickej".

Zdroj: TASR - Erik Rédli

Na stredajšej schôdzke premiérov odovzdalo Poľsko ročné rotujúce predsedníctvo vo V4 Maďarsku, ktoré sa ho ujme 1. júla. Poľský premiér Mateusz Morawiecki povedal, že jeho krajina mala počas predsedníctva "ťažkú úlohu" v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Jednou z hlavných úloh bolo, aby fond na obnovu po covide bol "veľký a flexibilný", aby mohlo dôjsť k čo najrýchlejšiemu obnoveniu hospodárstva. Spojenectvo v rámci V4 podľa Morawieckeho prežilo už dlho a je "veľkou silou i v rámci EÚ". Takisto sa poďakoval premiérom ostatných krajín V4 za spoluprácu a podporu.

Prioritami maďarského predsedníctva vo V4 je obnova ekonomík i migrácia

Medzi hlavnými cieľmi maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) bude obnova ekonomík a bezpečnosť spojená s migráciou. Povedal to v stredu v Katoviciach maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko, ktoré predsedníctvo vo V4 preberá od 1. júla od Poľska, si podľa Orbána uvedomuje, že svet sa po pandémii zmenil a zmeny nastali aj v ekonomike.

Pripomenul obchodný obrat medzi Čínou a USA, ktorý podľa neho prekonal obrat medzi EÚ a USA, či vznik najväčšej zóny voľného obchodu v Ázii (Regionálne komplexné hospodárske partnerstvo, RCEP) i brexit. Krajiny V4 zastávajú názor, že aj po brexite je potrebné so Spojeným kráľovstvom spolupracovať, pretože Británia zostáva dôležitým hráčom. Ciele maďarského predsedníctva podľa Orbána zahŕňajú rýchly reštart ekonomík krajín V4. Skupina V4 nebude podporovať iniciatívy, ktoré vedú k zvyšovaniu daní. Takisto je potrebné zlepšenie infraštruktúry a prepojenia jednotlivých krajín.

Orbán uviedol, že ak by sa krajiny V4 v súčasnosti považovali za jeden celok, predstavovali by 17. najväčšiu ekonomiku sveta s hospodárskym rastom dvakrát rýchlejším ako má EÚ a verejný dlh predstavoval iba štyri percentá dlhu v EÚ. Ďalšou témou maďarského predsedníctva je bezpečnosť, ktorá úzko súvisí s migráciou. Krajiny V4 podľa Orbána nesúhlasia s povinným prerozdelením migrantov. Zároveň podporujú čo najrýchlejšie členstvo krajín západného Balkánu v EÚ.