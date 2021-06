Šiesta obeť ničivého tornáda: Po dievčatku (†2) trčí z trosiek iba trojkolka, jeho mama bojuje o život

"Potvrdzujem úmrtie dieťaťa v súvislosti s tornádom. Vzhľadom na vek obete nebudeme zverejňovať viac informácií," povedala Blesku hovorkyňa Fakultnej nemocnice Brno Veronika Plachá. Dieťa previezli záchranári na brniansku kliniku v kritickom stave. Šanca na prežitie bola takmer nulová.

Do zničenej časti Pánov sa boli pozrieť aj reportéri portálu novinky.cz. "Bokom od zničených domov stojí horáreň, miesto najväčšej tragédie. Cez popadané stromy sa k nej dá ešte v nedeľu popoludní len ťažko dostať. Do obvodových múrov sú zasekané kusy tašiek, strecha chýba. Práve v podkroví zastihlo tornádo obyvateľov domu. Keď sa strecha zrútila, starší muž na mieste zomrel. O život malého dievčatka záchranári dlho bojovali a oživovali ho. Dievčatko zvládlo ešte transport do nemocnice, kde však svojim ťažkým zraneniam podľahlo," opísali priebeh udalosti.

Zdroj: profimedia.sk

"Hasiči teraz na mieste zakrývajú strechu a miesto vybitých okien umiestňujú drevotrieskové dosky. Z hromady trosiek čnie ružová trojkolka. Je otázkou, či miesto tragédie už nezostane opustené," uviedol portál. Ani to však neodzrkadľuje ešte úplný rozmer obrovskej rodinnej tragédie. Podľa Blesku svedkovia uviedli, že matka držala svoju dcérku do poslednej chvíle v náručí. Sama teraz leží ťažko zranená v nemocnici.

Zdroj: profimedia.sk

Medzi ďalšími obeťami tornáda je aj 33-ročná tehotná Slovenka Martina, ktorá bývala v obci Lužice a spadla na ňu kovová konštrukcia. Ďalšieho 21-ročného mladíka zabila uvoľnená lampa.

Mnoho domov sa nepodarí zachrániť

Južnú Moravu vo štvrtok večer a v noci na piatok zasiahli búrky sprevádzané krúpami s veľkosťou loptičiek a tiež tornádo s rýchlosťou vyše 200 kilometrov za hodinu. Najviac zasiahli Moravskú Novú Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice a práve aj niektoré časti Hodonína. Z 1200 zničených domov musia najmenej 70 zbúrať. Škody budú mnohomiliardové.

Zdroj: profimedia.sk

V Hodoníne zničil živel domov seniorov, športovú halu, zoo či štadión. Zástupca primátora Petr Buráň uviedol, že poničená je aj miestna časť Pánov. Na domove seniorov je poničená strecha aj obvodový plášť. "Tornádo sa dostalo dovnútra, takže je zničené aj vnútro. Budova je ale staticky v poriadku a dá sa opraviť," uviedol Buráň. V mestskej časi Bažantnica je zasiahnutých niekoľko desiatok bytových domov, dve školy, športová hala, zoo či tribúna na štadióne, kde strecha lietala po dráhe.