KORONAVÍRUS Experti skúmali výrobu vakcín Sputnik V: Hlásia problémy v ruskej továrni!

Obavy sa týkajú závodu spoločnosti Farmstandart-UfaVITA v Baškirsku, jedného zo štyroch, ktorý preskúmali členovia expertnej skupiny WHO. Reuters poznamenal, že tím WHO zverejnil pripomienky len k výrobnému procesu. Farmaceutická spoločnosť Farmstandart-UfaVITA (Pharmstandard-UfaVITA JSC) vo svojom vyhlásení k stanovisku WHO ubezpečila, že pripomienky expertov sa netýkajú bezpečnosti alebo účinnosti samotnej vakcíny Sputnik V, ale súvisia najmä s ochranou životného prostredia a monitorovaním emisií.

VIDEO Slovensko predá alebo daruje 160-tisíc vakcín Sputnika V, u nás sa ruskou vakcínou zaočkovalo zatiaľ 14-tisíc ľudí

Experti WHO zistili podľa správy problémy s integritou údajov a výsledkami testov získaných pri kontrolách kvality dávok vakcíny. Správa tiež "poukázala na obavy z implementácie primeraných opatrení na zníženie rizika krížovej kontaminácie", ako aj na obavy o sterilitu, vrátane odevov osôb obsluhujúcich výrobné linky. Zistila tiež problémy so sledovaním a identifikáciou šarží vakcín vyrobených v danej prevádzke.

Ruské ministerstvo priemyslu a obchodu podľa agentúry RIA Novosti uviedlo, že výsledky kontroly WHO nespochybňujú kvalitu vakcíny. Každá šarža vakcíny zo všetkých prevádzok je podrobená trojitej kontrole: priamo vo výrobe, v Gamalejovom výskumnom centre a v ruskom úrade pre dohľad v zdravotníctve (Roszdravnadzor). Podľa ministerstva to umožňuje zaručiť dôveru v kvalitu produktu. Podľa RIA Novosti sa vakcína Sputnik V teraz vyrába v siedmich farmaceutických továrňach, pričom experti WHO navštívili štyri z nich. Pripomienky mali len k jednej z navštívených. Samotná spoločnosť Farmstandart-UfaVITA deklarovala, že zistené nedostatky už začala odstraňovať a po ich odstránení bude môcť delegácia WHO problematickú prevádzku znova navštíviť.