KORONAVÍRUS Delta variant straší Rusko: Rekordný počet úmrtí! Tvrdé slová pre neočkovaných

Z novopotvrdených prípadov nákazy pripadá podľa vládneho operatívneho štábu 6555 na Moskvu, kde situácia zostáva najhoršia. Kvôli nej hlavná hygienička metropoly Jelena Andrejevová nariadila povinné očkovanie skupín občanov, čo sa podľa denníka Kommersant bude týkať najmenej 60 percent pracujúcich Moskovčanov. Analogické opatrenia prijali úrady Moskovskej oblasti, zahŕňajúce okolie hlavného mesta.

Diskriminácia neočkovaných je nevyhnutná

Hovorca Kremľa dnes označil za nevyhnutnú diskrimináciu ľudí, ktorí sa odmietajú nechať očkovať. V reakcii na vyhlásenie ombudsmanky Tatiany Moskalkovovej, že sa veľké množstvo neočkovaných sťažuje na diskrimináciu aj na to, že sa im v práci vyhrážajú prepustením, odopierajú dovolenky a odmeny, hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov upozornil, že situácia si vyžaduje energické opatrenia.

Delta variant zistili u 89,3 percenta prípadov nákazy v Moskve

"Vírus sa správa natoľko neštandardne, že sa neočkovaní a ľudia bez imunity dostanú do menej výhodného postavenia, než ľudia s imunitou. Je nutné buď prekonať ochorenie, alebo sa nechať očkovať. To je realita, v ktorej žijeme a v ktorej budeme musieť v dohľadnej budúcnosti žiť," vyhlásil. "Realita je taká, že je nevyhnutne dôjde k diskriminácii. Ľudia bez imunity, ľudia bez očkovania nebudú môcť pracovať na všetkých miestach. Nebude to možné, pretože by predstavovali ohrozenie pre okolie," dodal podľa denníka Kommersant.

Celkovo sa v krajine s asi 146 miliónmi obyvateľov nakazilo od začiatku pandémie viac ako 5,35 milióna ľudí, z ktorých podľa operatívneho štábu 130 347 nákaze podľahlo. Ruský štatistický úrad ale udáva oveľa vyšší počet obetí, čo úrady vysvetľujú tým, že v tejto štatistike sú zahrnutí aj zosnulí, u ktorých sa na nákazu prišlo až po smrti.