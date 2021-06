FOTO Mladíkovi sa zrútil svet: Náhle stratil všetky spomienky! O 10 rokov prišlo čosi nečakané

LONDÝN - Poznáte pieseň „The Whole of the Moon“ od The Waterboys z roku 1985? Thomas Leeds (30) sa vďaka nej rozpamätal na časti svojho života, o ktorých bol presvedčený, že sú navždy zabudnuté.

Thomas mal práve 19 rokov a chystal sa na štúdium dizajnu, keď ho uprostred Londýna pri prechode cez ulicu zrazil taxík. Spočiatku to s ním nevyzeralo až tak zle. Navonok Thomas vyviazol s niekoľkými škrabancami a modrinami. Ale v hlave sa mu vytvorila život ohrozujúca krvná zrazenina, ktorá si vyžadovala chirurgický zákrok.

Keď sa Thomas prebudil, nič nebolo také ako predtým. "Mám nejasné spomienky na to, že som bol veľmi zmätený, ale napodiv som sa nebál. Nevedel som, že by som sa mal báť,“ povedal. „Bol som ako dieťa.“ Thomas sa tešil z návštev v nemocnici, ale že títo ľudia sú jeho rodičia a jeho päť súrodencov, vôbec netušil.

Zdroj: Facebook/ Thomas Leeds

Vymazaná pamäť

Celá jeho pamäť bola vymazaná. A takto to zostalo aj nasledujúcich desať rokov. Desať rokov, počas ktorých teraz už tridsaťročný mladík túžil po čo najmenšom náznaku toho, kto to bol, koho mal rád, ako prežil detstvo, čo mal rád. Až jedného dňa začul túto pieseň: „I pictured a rainbow you held it in your hands. I had flashes…“

Keď slová hitu z osemdesiatych rokov od Waterboys „The Whole of the Moon“ (číslo tri v britských hitparádach v roku 1985), prenikli do jeho slúchadiel, zasiahli ho ako blesky („flashes“). Niekoľkokrát po sebe. Modrá podlaha... strieborné rádio... vianočný stromček, týčiaci sa nad ním... jeho matka ako mladá žena...

"Bola to najmagickejšia vec vôbec," povedal Thomas v rozhovore pre BBC. Ihneď po flashbackoch si začal zapisovať útržky pamäte. Hrá s ním jeho zranený mozog nejaké triky? Ako mohol vedieť, čo je skutočné a čo fantázia?

Zdroj: Facebook/ Thomas Leeds

Čo na to neurológ?

Neurológ Dr. Shieff to vysvetlil pre BBC takto: Thomasova dlhodobá pamäť je pravdepodobne stále v jeho hlave, ale v „príšernom odkladacom priestore“ je nedosiahnuteľná. Vedec tiež tvrdí, že Thomas môže objaviť viac spomienok. Nie je však isté, že sa to skutočne stane.

Okrem straty jeho spomienok tu je ďalší problém, ktorý Thomasovi po nehode sťažil život: dodnes trpí prosopagnóziou. To znamená, že nemôže identifikovať ľudí podľa ich tváre. Ani svojich rodičov, ani svojich súrodencov.

Jeho stratená pamäť trápi Thomasa niekedy viac, inokedy menej. Hovorí tomu „prázdne roky“. Nové spomienky vytvára so svojou manželkou a dvoma dcérami. Niekedy ich však opäť stratí.

Máva epileptické záchvaty

Jazvy v Thomasovom mozgu občas spôsobujú epileptické záchvaty. Potom je dočasne preč až desať rokov jeho pamäti. Keď sa spamätal po poslednom záchvate, myslel si, že je rok 2008.

„Nevedel som, kto je moja manželka, nevedel som, kto sú deti,“ povedal Thomas. Inteligentný reproduktor Amazon Echo ho úplne šokoval. Bolo to ako cestovanie do budúcnosti. Medzitým si rodina zapisuje takéto vtipné príhody, aby si ich Thomas mohol navždy pamätať.