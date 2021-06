Maďarsko riskuje veľa tým, že nevstúpilo do Európskej prokuratúry, tvrdí maďarský denník

BUDAPEŠŤ - Maďarsko riskuje veľa tým, že nevstúpilo do Európskej prokuratúry (EPPO), ktorá začala oficiálne úradovať od utorka 1. júna. Z 27 členských krajín Európskej únie sa okrem Maďarska nepripojilo do tejto iniciatívy ani Dánsko, Írsko, Poľsko a Švédsko, napísalo v utorok internetové vydanie maďarského ľavicového denníka Népszava.

Kým Dánsko a Írsko nijako nespolupracuje v oblastiach vnútra a spravodlivosti, Švédsko podľa denníka ešte zvažuje vstup do tejto organizácie. Maďarská vláda odmietnutie členstva oficiálne argumentuje tým, že vstup do EPPO by narušil suverenitu, pretože v maďarskej ústave je zakotvené, že v Maďarsku je tamojšia prokuratúra výhradným orgánom ochrany práva vo verejnom záujme.

Népszava pripomína, že v podpisovej akcii iniciovanej nezávislým poslancom parlamentu Ákosom Hadházym, ktorá bola ukončená v roku 2019, sa za vstup Maďarska do EPPO vyjadrilo 680.000 ľudí. Maďarsko síce nie je členom Európskej prokuratúry, avšak tento orgán môže zasiahnuť voči maďarským občanom v trestných činoch patriacich do jeho právomoci, ak trestný čin bol vykonaný na území niektorých z členských krajín EPPO, vysvetľuje denník.

Experti upozorňujú, že je možné predpokladať, že páchatelia vážnych korupčných káuz si vyberú krajinu, v ktorých EPPO nemôže vyšetrovať. Štúdia Transparency International v tejto súvislosti podčiarkuje, že Maďarsko odmietnutím vstupu do EPPO riskuje, že sa stane zberným miestom páchateľov hospodárskych zločinov, uzatvára Népszava.