Šéfka Európskej komisie kritizuje maďarský zákon zakazujúci osvetu mladých o LGBTQ otázkach

"Verím v Európu, ktorá rôznorodosť prijíma, a nie v Európu, ktorá ju pred deťmi ukrýva," napísala na sociálnej sieti. Ďalej uviedla, že "nikto by nemal byť diskriminovaný na základe sexuálnej orientácie". "Posudzujeme, či (tento zákon) porušuje príslušnú legislatívu EÚ," dodala v tejto súvislosti. Maďarský parlament v utorok schválil vládny návrh zákona o ochrane pred pedofíliou, ktorý bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Kontroverzný zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".

Very concerned about the new law in Hungary.



We are assessing if it breaches relevant EU legislation.



I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.



No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.