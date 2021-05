KORONAVÍRUS Advokáti či exekútori by mohli počas núdzového stavu voliť elektronicky

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Advokáti, exekútori a notári by mohli počas mimoriadnej situácie či núdzového stavu voliť a hlasovať elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorú na stredajšom rokovaní schválila vláda. Parlamentu ju navrhuje schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.