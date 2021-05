K zemi sa rúti neriadená čínska raketa: VIDEO Možný dopad do Európy, varovanie v Taliansku!

PEKING/RÍM - Trosky nekontrolovane zostupujúcej čínskej rakety Long March 5B zrejme vstúpia do atmosféry v nedeľu skoro ráno. Stále však nie je jasné, kam zvyšky dopadnú. Zásah obývanej oblasti je síce podľa vedcov málo pravdepodobný, no v Taliansku už úrady vyzvali obyvateľov, aby od polnoci nevychádzali z domovov.

Podľa európskeho centra trasovania a dohľadu nad vesmírom (EÚ SST) je pravdepodobné, že trosky vstúpia do atmosféry v nedeľu o 04.11 h. SELČ. Odhad ale počíta s odchýlkou ​​až 190 minút. Obdobné americké centrum CORDS predpokladá vstup do atmosféry o 05.22 h. SELČ, odchýlka činí štyri hodiny.

Vedci tvrdia, že pravdepodobnosť dopadu trosiek čínskej rakety do obývanej oblasti je nízka. Ani to ale nemožno úplne vylúčiť. "Tieto predpovede totiž počítajú s neistotou danou tým, že objekt (zvyšok rakety) je nekontrolovaný," uviedlo centrum EÚ SST. Najpravdepodobnejšie však podľa neho je, že trosky dopadnú do oceánu.

Varovanie v Taliansku

Taliansko patrí do oblasti s potencionálne možným dopadom pozostatkov. Národné ministerstvo civilnej ochrany preto vyzvalo obyvateľov desiatich oblastí, aby od polnoci nevychádzali z príbytkov. Ide o regióny: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Kampánia, Basilicata, Puglia, Kalábria, Sicília a Sardínia.

Podľa portálu leggo.it sa ráta s tromi možnými časmi preletu. Prvý o 1.05 h, druhý o 2.36 h. a tretí okolo 4.00 h. Stále je tu však možná odchýlka až tri hodiny. Situáciu neustále monitoruje aj Talianska vesmírna agentúra ASI.

Raketa letí rýchlosťou 7,8 km za sekundu. Ľudia tak možno budú pozorovať ohnivé gule a počuť hlasný rev. Padajúce úlomky môžu byť veľké až do 1,5 metra, vážiť niekoľko stoviek kíl a pri náraze vytvoriť kráter hlboký až jeden meter.

Je nepravdepodobné, že by úlomky rakety spôsobili zrútenie budov, ktoré sa preto považujú za bezpečnejšie ako otvorené priestranstvá, zdôraznila civilná ochrana, ktorá však odporúča ľuďom zdržiavať sa ďalej od okien a sklenených dverí. Taktiež ľudí vyzvala, aby sa prípadných úlomkov rakety po dopade nedotýkali, zdržovali sa od nich najmenej vo vzdialenosti 20 metrov a nahlásili to príslušným úradom.

Za škody je zodpovedný štát, ktorý raketu vypustil

Zvyšok čínskej rakety patrí k najväčšiemu vesmírnemu odpadu, aký vstúpi do zemskej atmosféry za posledné desaťročie. Jeho hmotnosť sa odhaduje na 18 až 20 ton. Raketa minulý týždeň vyniesla do vesmíru základný modul budúcej čínskej orbitálnej stanice. Dopad zvyšku rakety je ťažko predvídateľný kvôli anomálii počas jej štartu.

Server Space.com pripomenul, že podľa vesmírneho práva, ktoré tvorí komplex medzinárodných zmlúv a dohôd, je za škody vzniknuté pri dopade trosiek z kozmického objektu zodpovedný ten štát, ktorý tento objekt vypustil. Povinnosť zaplatiť kompenzácie vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohovorov bola podľa serveru doteraz uplatnená iba raz, a to v roku 1978. Trosky plné radiácie zo sovietskeho satelitu s jadrovým pohonom Kosmos 954 vtedy dopadli v širokej oblasti v kanadskej Arktíde, ktorú potom bolo nutné rýchlo a nákladne vyčistiť. Štáty sa v roku 1981 dohodli na kompenzácii vo výške troch miliónov kanadských dolárov, čo zodpovedá dnešným približne 7,5 milióna amerických dolárov (cca 6,1 milióna eur).