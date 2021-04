Pochvala od exšéfa britskej MI6: Česi odviedli dobrú prácu! Bol smrtiaci výbuch zlyhaním Rusov?

LONDÝN - České bezpečnostné zložky odviedli dobrú prácu pri vyšetrovaní výbuchu muničného areálu vo Vrběticiach, ktorý česká vláda v sobotu pripísala agentom ruskej tajnej služby GRU. Podľa britského denníka Daily Mail to uviedol bývalý riaditeľ britskej rozviedky MI6 John Sawers.

VIDEO Minister Korčok priznáva, že vie o situácii medzi Českom a Ruskom viac, než môže prezradiť

Česká vláda v sobotu oznámila, že sa rozhodla vyhostiť 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, identifikovaných ako ruskí spravodajcovia, v súvislosti s dôvodným podozrením na podiel ruských služieb na výbuchu v muničnom areáli vo Vrběticiach v roku 2014. Pri explózii zahynuli dvaja zamestnanci. Moskva v nedeľu v odvetnom kroku vyhostila 20 pracovníkov českej ambasády. Britská diplomacia vyjadrila Česku v súvislosti s kauzou plnú podporu.

Odlet ruských diplomatov z pražského letiska Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

"Nemalo by byť prekvapením, že ruské tajné služby pôsobia po celej Európe a myslím, že Česi si to poskladali dokopy veľmi dobre," povedal podľa denníka Sawers v rozhovore s vysielacou spoločnosťou BBC. "Celé to nesie rukopis ruskej spravodajskej operácie a myslím, že Česi majú tých dvoch ľudí, ktorí sa pokúsili zavraždiť (dvojitého agenta) Sergeja Skripala v Salisbury. Myslím, že proti nim majú pádne dôkazy."

Česká polícia vyhlásila v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach v sobotu pátranie po dvoch ruských občanoch, ktorí sa preukazovali cestovnými dokladmi na mená Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Podľa fotografií i mien z pasov ide o rovnakých mužov, ktorí sú podozriví zo Skripalovej otravy v roku 2018.

Agenti GRU vystupovali pod menami Petrov a Boširov. Zdroj: TASR/AP

Niektoré médiá uviedli, že cieľom útoku bola munícia, ktorá mala byť dodaná z Česka na Ukrajinu alebo do Sýrie. Prípad by mohol mať spojitosť s bulharským obchodníkom so zbraňami Emilijanom Gebrevom, ktorý mal dodať zbrane Kyjevu a ktorý bol v roku 2015 otrávený. Útok však prežil.

Malo k výbuchu dôjsť až mimo Česka?

"V roku 2014 zásobovali (Česi) zbraňami ukrajinskú armádu a Rusi mali záujem tomu zabrániť, takže ruská vojenská rozviedka (GRU) vyhodila do povetria muničný sklad v Českej republike a o rok neskôr otrávila bulharského prostredníka," povedal Sawers, ktorý viedol britskú špionáž v rokoch 2009 až 2014. Podľa neho európske štáty vedia odhadom o iba desatine "agresívnych" aktivít ruských tajných služieb na svojom území.

Zdroj: TASR/ Mesto Valašské Klobouky

České orgány činné v trestnom konaní však pracujú s verziou, že cieľom útoku bol materiál určený na prevoz do Bulharska a mal explodovať mimo územia Česka. "Chcel by som hlavne povedať, že nešlo o akt štátneho terorizmu, ako sme počuli," uviedol český premiér Andrej Babiš po pondelkovom zasadaní vlády. Rusko neútočilo na Českú republiku, ale na tovar bulharského obchodníka so zbraňami, dodal. Agenti GRU vyvíjali neprijateľnú činnosť, a akciu navyše "spackali".