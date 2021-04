MIMORIADNE Ukrajina začala pri hraniciach s Ruskom veľké cvičenie!

Manévre sa budú konať v podmienkach čo najbližších k realite vrátane použitia strelných zbraní, vojenskej a rádiovej techniky. V rámci manévrov sa na určitých územiach plánujú aj obmedzenia, sú možné napríklad kontroly dokladov občanov či motorových vozidiel. Do cvičenia sa zapoja jednotky SBU, Národnej gardy, Národnej polície, Štátnej pohraničnej služby, Vojenskej policajnej služby, charkovskej regionálnej prokuratúry a ďalších členov koordinačnej skupiny Protiteroristického centra, dodala SBU. Toto cvičenie sa koná v situácii, keď Kyjev a jeho západní spojenci pred dvoma týždňami obvinili Rusko, že k hraniciam s Ukrajinou a na Krymský polostrov presunulo desaťtisíce svojich vojakov.

Okrem toho sa na východe Ukrajiny zvýšil aj počet prípadov porušenia prímeria, ktorých sa dopúšťajú ozbrojené proruské formácie, čo má za následok straty v radoch vojakov ukrajinskej armády, napísala agentúra Ukrinform. Dodala, že členovia NATO aj členské štáty Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) odsúdili kroky Ruska v súvislosti s presunom vojsk a od Moskvy požadujú v tejto veci vysvetlenie.

Americká chargé d'affaires pri viedenskom sídle OBSE Courtney Austrianová v stredu na zasadnutí OBSE v rakúskej metropole uviedla, že Spojené štáty odhadujú, že Rusko sústredilo na Krymskom polostrove a pri svojich hraniciach s Ukrajinou od 15.000 do 25.000 vojakov. Vyhlásila, že v tejto situácii by Moskva mala pozvať zahraničných zástupcov, aby navštívili tieto územia, a zmierniť tak napätie v danom regióne.

Vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter Austrianová ďalej napísala, že ak má Rusko obavy z NATO alebo amerických síl v Európe, malo by použiť príslušné ustanovenia Viedenského dokumentu a vyžiadať si bližšie informácie. "Podľa informácií získaných z dostupných zdrojov Rusko má teraz na ukrajinských hraniciach viac vojakov od roku 2014," uviedla Austrianová počas on-line zasadania vo Viedni.

It is 🇷🇺 that needs to meaningfully & immediately deescalate & to do so in a transparent & verifiable manner. If 🇷🇺 has concerns about @NATO or US forces in Europe, it should use the appropriate provisions of the #ViennaDocument to request more informationhttps://t.co/ool4wLpyZ3 pic.twitter.com/vBPIaW2bvW