Navaľnyj žaluje väznicu, lebo mu upiera možnosť čítať Korán: Objednal si aj Tóru

Podľa spravodajského portálu Meduza.io sa to uvádza v príspevku, ktorý bol v Navaľného mene zverejnený na jeho konte na sociálnej sieti Instagram. Navaľnyj v ňom napísal, že keď sa dostal do väzenia, urobil si zoznam, v čom by sa chcel zlepšiť. Jedným z bodov bolo aj "štúdium a porozumenie Koránu".

Priznal, že Korán už čítal, ale "asi tak ako všetci" - odškrtol si ho v zozname kníh, ktoré by mal v živote prečítať, ale "ničomu som nerozumel". Dodal, že si tiež uvedomil, že aj jeho "rozvoj ako kresťana si vyžaduje štúdium Koránu". Dodal, že práve "teraz, v 13. deň protestnej hladovky," má sklony k filozofovaniu.

Navaľnyj si do väzenského tábora priniesol vlastný výtlačok Koránu i ďalšie knihy. Väzenská správa mu ich však odmieta vydať a tvrdí, že najprv musí preveriť, či nemajú extrémistický obsah. Takáto kontrola obvykle trvá tri mesiace, píše sa v Navaľného príspevku. "Knihy sú naše všetko. Ak sa bude treba súdiť za právo čítať, budem sa súdiť," zdôraznil Navaľnyj a v dodatku svojej správy napísal, že väzenská správa ešte netuší, že si objednal aj komentované vydanie Tóry.

Navaľnyj predtým informoval, že počas prvých troch týždňov vo väzenskom tábore dostal zo všetkých kníh iba Bibliu. Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že práve dnes sa pre moslimov začína pôstny mesiac ramadán.

Alexej Navaľnyj bol predtým obviňovaný z nacionalizmu i islamofóbie: zahaľovanie hláv žien hidžábmi označil za "divokosť a návrat k stredoveku", bol aj proti výstavbe mešít "pre všetkých migrantov" v Moskve a vo svojich verejných vystúpeniach sa neraz vracal k téme migrácie, najmä ľudí z krajín strednej Ázie a Kaukazu.

Medzinárodná organizácia pre ľudské práva Amnesty International aj vzhľadom na tieto Navaľného postoje z minulosti odvolala vo februári svoje rozhodnutie vyhlásiť Navaľného za väzňa svedomia. Navaľného politickí súputnici vtedy uviedli, že kroky Amnesty hrajú do karát ruskému vedeniu.

Navaľnyj si vo väznici v meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti odpykáva dva a polročný trest odňatia slobody vynesený v starej kauze sprenevery. Do väzby bol vzatý vo februári, ihneď po prílete z Nemecka, kde sa zotavoval po pokuse o otravu bojovou látkou typu novičok.

Pred dvoma týždňami Navaľnyj vyhlásil hladovku, ktorou sa domáha adekvátneho lekárskeho vyšetrenia pre bolesti chrbta a necitlivosť končatín. Jeho spolupracovníci tento týždeň informovali, že správa väznice v Pokrove sa Navaľnému vyhráža, že ho začnú kŕmiť nasilu.