Neuveriteľné VIDEO! Makak Elona Muska ovláda videohru myšlienkami: Vďačí za to mozgovému čipu

Tentoraz Elon Musk ukázal makaka Pagera, ktorý pomocou Neuralinku dokáže ovládať počítač a hrať hru Pong. Elon Musk a jeho startup Neuralink už viac ako štyri roky pracujú na platforme, ktorá by prepojila ľudský mozog a počítač. Vo videu Neuralink ukazuje, ako použil svoj senzorový hardvér a mozgový implantát na zaznamenanie základnej mozgovej aktivity makaka Pagera, zatiaľ čo hral hru na obrazovke.

Pri tomto experimente boli použité dva podkožné čipy s viac ako 2 000 miniatúrnymi elektródami, ktoré makakovi Pagerovi dokázali detegovať nervovú aktivitu pri pohybe. Makak musí pohnúť joystickom tak, aby na obrazovke prešiel kurzor na pohyblivý štvorec. Motiváciou mu bolo banánové smoothie, ktoré dostal po každom úspešnom zásahu.

Elon Musk tvrdí, že takto by sa mohli paralyzovaní ľudia naučiť ovládať smartphone rýchlejšie, ako zdraví ľudia pomocou prstov. Dokonca sľubuje aj to, že by sa mohli naučiť znova chodiť ľudia, ktorí majú prerušené spojenie medzi mozgom a končatinami.