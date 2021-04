Erdogan je diktátor, reagoval Draghi na faux pas voči Leyenovej: Ostrá odpoveď Turecka

"Je mi veľmi ľúto tohto poníženia, ktoré musela predsedníčka komisie strpieť u týchto, nazvime ich presne, diktátorov, s ktorými však musíme spolupracovať," uviedol Draghi, ktorý podľa AFP svojimi poznámkami riskuje ďalšie zhoršenie diplomatických vzťahov Bruselu a Ankary.

Videozáznam z utorňajšieho prijatia v prezidentskom paláci v Ankare ukázal, že šéfka eurokomisie bola zaskočená situáciou, keď sa turecký prezident a predseda Európskej rady usadili na kreslá pod svoje vlajky, pričom ona zostala nerozhodne stáť. Svojim "ehm" upozornila na skutočnosť, že nie si je istá, kam má ísť, až kým jej hostitelia neponúkli miesto na pohovke, trochu ďalej od svojich kolegov, naproti protokolárne nižšie postavenému tureckému ministrovi zahraničných vecí Mevlütovi Čavušoglovi.

“Uhm …”



Ursula von der Leyen, president of the European Commission, stood stunned. As President Recep Tayyip Erdogan of Turkey and Charles Michel, president of the European Council, sat in their gilded seats for a photo op, there was no chair for her. https://t.co/NaUlY8G7gF pic.twitter.com/RZ3ir7K3KF