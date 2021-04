Veliteľ gestapa, ktorý poslal na smrť desaťtisíce ľudí, unikol trestu: VIDEO Zvrat po konci vojny!

MNÍCHOV - Generál nacistickej organizácie SS, ktorý bol šéfom gestapa vo Viedni, od polovice 50. rokov minulého storočia pracoval pre predchodkyňu dnešnej nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND). Zistili to reportéri nemeckej televízie ARD z odtajnených materiálov BND.

Franz Josef Huber sa velenia gestapa vo Viedni, ktoré bolo najväčšie po Berlíne, ujal po anexii Rakúska nacistickým Nemeckom v marci 1938 a na tejto pozícii zostal do konca roka 1944. Patril k blízkym spolupracovníkom Adolfa Eichmanna. Bol zodpovedný za deportáciu desaťtisícov Židov do koncentračných táborov aj brutálne výsluchy v neblaho preslávenom hoteli Métropole, viedenskom sídle tajnej polície.

Keď spojenci Nemecko okupovali, figuroval Huber na zozname hľadaných osôb a v máji 1945 ho zatkli americkí vojaci. Bol vo väzbe skoro tri roky, ale Američania ho považovali za ochotného spolupracovať, a tak bol v roku 1948 prepustený. Vyhol sa procesu kvôli zločinom, ktorých sa dopustil počas druhej svetovej vojny.

V dokumentoch z archívov vlády Spojených štátov sa uvádza, že keď Hubera vypočúvali príslušníci amerických okupačných síl v Nemecku, priznal, že medzi rokmi 1936 až 1939 navštívil niekoľko koncentračných táborov. Tvrdil, že tam nikde nevidel žiadne krutosti a že "princípy humanity tam boli vždy na najvyššej úrovni". V skutočnosti však väzňov koncentračných táborov stráže SS bili, mučili, trýznili hladom a vraždili. Len málo z nich neľudské zaobchádzanie prežilo, uvádza na svojich internetových stránkach BBC.

Franz Josef Huber



By Source, Fair use, Link

Z dokumentov BND vyplynulo, že rozviedka Hubera na spoluprácu získala v decembri 1955, hoci jej vedenie o jeho nacistickej minulosti vedelo. V čele západonemeckej rozviedky vtedy stál Reinhard Gehlen, ktorý počas vojny mal na starosti agentov pôsobiacich na východnom fronte.

Hlavný historik BND Bodo Hechelhammer k tomu povedal, že "v situácii začínajúcej studenej vojny bol dopyt po zarytých antikomunistoch". Dodal, že zástupcovia rozviedky "bohužiaľ takýchto ľudí až príliš často hľadali a nachádzali v radoch niekdajších nacistov". Stefan Meining, historik podieľajúci sa na reportáži ARD, povedal, že BND "presne vedela, že Huber nebol nejaký úbohý vrah z gestapa, ale generál SS, ktorý sa pohyboval v tých najvyšších poschodiach nacistického aparátu teroru a bol zodpovedný za smrť desiatok tisíc Židov a oponentov režimu ".

Franz Josef Huber (pri dverách) s Himmlerom, Eigruberom a ďalšími pohlavármi SS v koncentračnom tábore Mauthausen-Gusen v roku 1941.



By Bundesarchiv, Bild 192-352 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Link

Huber v spravodajskej službe pôsobil do roku 1967. BND ho poslala do penzie, pretože dospela k záveru, že ho vo svojich radoch ďalej nemôže držať, aby ju svojou minulosťou neohrozil. Do roku 1975 žil pod vlastným menom v rodnom Mníchove. Ešte na dôchodku pracoval pre firmu predávajúcu kancelárske vybavenie.