KORONAVÍRUS Európska únia očakáva, že do konca júna bude zaočkovaná väčšina jej obyvateľov

Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko budú na konci júna schopné plne zaočkovať viac než 55 percent svojho obyvateľstva, uvádza sa v internom obežníku Európskej komisie - exekutívneho orgánu eurobloku. Údaje uvedené v zmienenom dokumente potvrdzujú verejné odhady počtu vakcín, ktoré má 27-členná EÚ dostať v druhom štvrťroku.

Európska komisia podľa tlačovej agentúry Reuters vyhlásila, že euroblok s takmer 450 miliónmi obyvateľov dostane do konca júna približne 360 miliónov dávok očkovacej látky ako dodatok k zhruba 100 miliónom už vyexpedovaných dávok. To by stačilo na splnenie cieľa, ktorým je do leta zaočkovať najmenej 70 percent dospelej populácie EÚ.

Euroblok očakáva, že od apríla do júna dostane 55 miliónov dávok jednodávkovej vakcíny vyvinutej spoločnosťou Johnson & Johnson a ďalších 300 miliónov dvojdávkovej vakcíny od spoločností Pfizer–BioNTech, AstraZeneca a Moderna.

Nie je však zrejmé, či všetky očakávané dávky budú dodané v súlade s dohodnutým harmonogramom. Európska únia dostala v prvom štvrťroku len zhruba polovicu očakávaných dávok, pretože spoločnosť AstraZeneca vtedy výrazne znížila dodávky do EÚ. Zmienené nové odhady už zohľadňujú ďalšie veľké zníženie dodávok očkovacích látok od AstraZenecy v druhom štvrťroku.

Európska únia koordinuje nákup vakcín s vládami eurobloku, ale nemá moc nad vakcinačnými plánmi, ktoré riadia jednotlivé členské štáty. Distribúcia vakcín závisí od dodávok, ale aj od očkovacích programov, ktoré sú v krajinách EÚ často brzdené obavami o bezpečnosť a účinnosť vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Uvádzanie tejto látky v EÚ sa koncom marca po pomalom štarte zrýchlilo.