KORONAVÍRUS Európska lieková agentúra preskúma, či testy Sputnika V neporušovali štandardy

Ruská vakcína Sputnik V

Zdroj: SITA/Zsolt Szigetvary/MTI via AP

AMSTERDAM/BRUSEL - Európska agentúra pre lieky (EMA) začne budúci týždeň preverovať, či testovanie ruskej vakcíny Sputnik V zodpovedalo medzinárodným štandardom. V stredu to napísal denník Financial Times (FT) s odkazom na zdroje z agentúry. Stále viac štátov alebo regiónov Európskej únie zvažuje nákup ruskej vakcíny, hoci zatiaľ nemá isté schválenie EMA, ktoré sa môže kvôli možným obavám o bezpečnosť a účinnosť natiahnuť. To môže ľuďom, ktorí Sputnik V dostanú, spôsobiť napríklad problémy pri letnom cestovaní.