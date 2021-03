Krásna dcéra miliardára Petra Kellnera (†56): FOTO Anna je známa jazdkyňa, jej kôň stál obrovskú sumu

Český miliardár zahynul pri náraze vrtuľníka do horského hrebeňa. Zanechal po sebe manželku a deti. Jeho 24-ročná dcéra Anna je na rozdiel od svojho otca známa na verejnosti, pretože súťaží v jazdectve - konkrétne v parkúre.

Anna sa k jazdectvu dostala ako malé dievča. Svoju pretekársku licenciu získala už ako 12-ročná. Anna, ktorá po otcovi zdedila húževnatosť a priebojnosť, na druhej strane charizmu a široký úsmev.

Zdroj: Instagram/ @annakellnerová1

Niekto by si pomyslel, že bohatý otec ju štedro dotoval, ale to poprela samotná Anna. Odmietla, že by na svoju kariéru parkúristky prosila otca o peniaze. Snaží sa byť absolútne samostatná.

„Nemôžem prísť za rodičmi, nech mi dajú peniaze. Tie si šetrím z odmien z pretekov. Dostávam peniaze za prácu, ktorú nadovšetko milujem. A to je šťastie. Ale keby sa môj svet zrútil, viem, že sa vypracujem nejako inak. Viem totiž, že v živote musím makať, aby som to niekam dotiahla. Človek musí byť pripravený pracovať,” uviedla Kellnerova dcéra Anna pre web Whatnews.cz

Zdroj: Instagram/ @annakellnerová1

Ani úspechy na seba nenechali dlho čakať. Anna má na svojom konte niekoľko ocenení. Napríklad sa stala pod vedením trénera Mareka Javorského dvojnásobnou českou juniorskou majsterkou a dvojnásobnou českou národnou šampiónkou v kategórii mladých jazdcov.

Zdroj: Instagram/ @annakellnerová1

Jeden dar však k svojej jazdeckej kariére od svojho otca dostala. Kúpil jej koňa za 9,5 milióna eur, o ktorého mala záujem aj dcéra Billa Gatesa. Ušľachtilý tátoš pochádza od významného chovateľa koní v Nemecku, Paula Schockenmöhleho.

Anna často prispieva fotografiami na sociálnu sieť Instagram, vďaka čomu môžeme zisiť, že dcéra zosnulého a oplakávaného miliardára nie je len šikovná v parkúre, ale aj veľmi pekná žena.

Zdroj: Instagram/ @annakellnerová1

I keď o Anne vieme podstatne viac, ako o jej otcovi, aj ona si svoje súkromie prísne stráži. Istý čas sa hovorilo o jej svadbe s miliardárom Danielom Křetinským, ale Anna sa k tomu nevyjadrila.