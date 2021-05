Kamarát brutálne zavraždil Slováka (†28) v Prahe: Škrtil ho do bezvedomia, telo hodil do kanála!

Rozhodnutie nie je právoplatné, Bém vinu odmieta. Na hlavnom pojednávaní uviedol, že svojho slovenského známeho len v hádke strčil a odišiel.

"Obhajoba pána obžalovaného nedáva zmysel," povedala v odôvodnení verdiktu predsedníčka senátu Hana Krestýnová. Poukázala na to, že sa Bém najprv na polícii priznal. Na hlavnom pojednávaní tvrdil, že mu policajti sľúbili v prípade priznania veľmi nízky trest za ublíženie na zdraví z ospravedlniteľnej pohnútky. "Súd tomuto zdôvodneniu neuveril," vyhlásila sudkyňa. Mladík je podľa nej natoľko inteligentný, aby vedel, že za škrtenie a odpratanie bezvládneho tela nemôže dostať trojmesačný trest.

"To, že na niekoho polícia vyvíjala nátlak, tvrdia obžalovaní veľmi často. Je to taký kolorit," doplnila Krestýnová. Súd takému tvrdeniu podľa nej ale takmer nikdy neuverí. Nemôže prijať ani tvrdenie, že by kriminalisti chceli prípad rýchlo uzavrieť a bolo by im jedno, že nechytili skutočného vraha. Pre vinu navyše podľa súdu svedčia aj ďalšie dôkazy, napríklad svedecké výpovede alebo záznamy z kamerového systému v okolí miesta činu.

Slováka mal zaškrtnúť a odtiahnuť do kanála

Bém a jeho známy podľa štátneho zástupcu Vladimíra Pazourka predvlani 8. novembra popíjali v bare v Hostivaři. Z podniku sa opití vydali do rýchleho občerstvenia. Po ceste však mladý muž Slováka napadol a chcel ho zabiť. Škrtil ho šnúrkou a keď upadol do bezvedomia, vzal mu telefón a peňaženku s platobnou kartou. Pretože si myslel, že je mŕtvy, odtiahol ho ku kanálu. Otvoril veko a muža doň hodil.

Po čine sa mladík podľa žalobcu niekoľkokrát pokúsil zaplatiť platobnou kartou zabitého a vybrať z jeho účtu peniaze. Z bytu zavraždeného muža odniesol laptopy, oblečenie, topánky a ďalšie veci. Za vraždu, neoprávnené opatrenia, falšovanie a pozmenenie platobného prostriedku, krádež a porušovanie domovej slobody hrozilo Bémovi až dvadsaťročné väzenie, prípadne výnimočný trest. Štátny zástupca ale navrhoval trest v dolnej polovici sadzby. Prihliadol k veku, doterajšej bezúhonnosti a znalcovej veľmi kladne hodnotenej možnosti resocializácie.

Priznal sa iba ku krádeži

Bém sa k tomu, že zobral platobnú kartu a pokúšal sa na Slovákov pas vybrať peniaze, priznal. Pripustil tiež, že vykradol jeho byt. Úplne však odmietol, že by chcel muža kvôli peniazom zavraždiť. "Určite by som nebol schopný vedome niekomu ublížiť," vyhlásil v utorok v záverečnej reči. Jeho advokát Martin Sadílek navrhol, aby bol odsúdený iba za ostatné trestné činy nie za vraždu.

Mladík uviedol, že Slováka strčil v hádke do hrudníka, ale hneď šiel preč. Keď ho chcel neskôr skontrolovať, už ho nenašiel. Zobral preto bundu s jeho dokladmi, telefónom, kartou a kľúčmi a odišiel.