KORONAVÍRUS Americké mesto po masových oslavách vyhlásilo zákaz vychádzania

V rovnaký čas musia ukončiť svoju prevádzku aj reštaurácie. Okrem toho budú od 22.00 h zatvorené aj tri prístupové mosty, ktoré môžu ich používať iba obyvatelia, pendleri a hoteloví hostia. Toto opatrenie bolo prijaté po tom, ako v uplynulých dňoch pricestovali do Miami v rámci jarných prázdnin (Spring Break) húfy študentov a organizovali tam masové večierky, pričom napriek koronavírusovej pandémii nedodržiavali platné nariadenia.

Miami je už dlho obľúbeným dejiskom takýchto večierkov, tento rok ich je podľa starostu Dana Gelbera podstatne viac. Predpokladá, že je to čiastočne preto, že v USA je zatiaľ málo miest, kde sú opatrenia voľnejšie. Raul Aguila z vedenia mesta odôvodnil zákaz vychádzania obavami o verejnú bezpečnosť. Pre denník Miami Herald uviedol, že odporúča ponechať núdzové opatrenia v platnosti do 12. apríla alebo do konca jarných prázdnin. Rozhodnúť o tom má príslušná komisia, ktorá bude mimoriadne zasadať v nedeľu popoludní miestneho času.