KORONAVÍRUS Do konca leta môžeme zaočkovať 70 percent dospelej populácie v EÚ

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila v stredu presvedčenie, že Únia napriek nedostatkom v dodávkach vakcín zaočkuje do konca leta proti koronavírusu 70 percent dospelej populácie. Informovala o tom agentúra AFP.

"Vieme, že náš cieľ, ktorým je úplné zaočkovanie 70 percent dospelej populácie do konca leta, môžeme dosiahnuť," povedala novinárom predsedníčka komisie. "Vieme, že dodávky sa v druhom štvrťroku zvýšia," dodala. Von der Leyenová uviedla, že EÚ by od apríla do júna mala získať 55 miliónov jednodávkových vakcín od spoločnosti Johnson & Johnson, ktoré minulý týždeň schválil liekový regulátor. Okrem toho sa Únia v tomto období "môže spoľahnúť" na dodávku 200 miliónov dávok vakcín od spoločností BioNtech/Pfizer a ďalších 35 miliónov od Moderny, dodala.

EÚ podľa nej čelí dramatickému zníženiu objemu vakcín. Od spoločnosti AstraZeneca oproti pôvodne očakávaným 180 miliónom dávok, ktoré mala dodať v priebehu druhého štvrťroka, získa iba 70 miliónov. Napriek tomuto rozdielu však bude počet dostupných vakcín stále dostatočný na dosiahnutie cieľa, ktorý si Brusel stanovil.

Začiatky očkovacej kampane v 450-miliónovej Únii boli veľmi rozpačité a zaostávali za takými krajinami ako Izrael, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo. Európska komisia, ktorá prevzala zodpovednosť za objednávanie vakcín pre celý blok, čelí pre nedostatky v dodávkach intenzívnej kritike.