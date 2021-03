V Česku budú mať akciu Minúta ticha: Rozozvučia sa zvony za obete KORONAVÍRUSU

V stredu o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz. "Dôstojné a všetkých politických motívov zbavené vzdanie úcty obetiam nám umožní si povedať, že sme nenechali zvíťaziť ľahostajnosť a nezáujem o osudy druhých," uvádza sa vo výzve Minúty ticha, ktorú inicioval disident Petr Pospíchal.

S akciou v uliciach organizátori nepočítajú, aby nezvyšovali riziko nákazy, povedal Pospíchal v rozhovore pre denník Právo. Ľudia sa zdržiavajú väčšinou doma alebo na pracovisku. Svoj postoj a pietu môžu dať najavo na sociálnych sieťach - môžu tam zverejniť fotografie z minúty ticha, ako ju prežívali. Iniciatíva je na Facebooku a má aj internetovú stránku.

Hlavným motívom pre vznik iniciatívy bolo to, že veľmi prevláda technický pohľad na pandémiu, o zosnulých sa hovorilo len v štatistikách. Rastie počet pozostalých, ktorí sa nemohli rozlúčiť so stratenými blízkymi. "Cítil som, že im máme so smútkom pomôcť," vysvetlil Pospíchal. Minúta ticha má podľa neho veľký duchovný rozmer a s návrhom oslovil kardinála Dominika Duku, s ktorým "veľmi dávno trávil kus času spoločne vo väzení". Navyše, aj predseda Českej biskupskej konferencie arcibiskup Jan Graubner prekonal covid. Za ich podporu je Pospíchal vďačný.

Po pandémii "zistíme, že za štatistikou sú ľudia, ktorých už nebudeme stretávať. Bude okolo nás veľa smútku, poškodená ekonomika, bohužiaľ, aj viac chudoby, psychické ťažkosti, ktoré sú typické pre obdobie po prežitom strese", povedal Pospíchal. Túto krízu podľa neho ľudia zvládnu, ak budú viac myslieť na spoločný záujem a spoločnú budúcnosť. Tieto vážne veci by mala pripomenúť Minúta ticha a verejnosť tak dá najavo, akou veľkou stratou sú pre ňu obete a že má veľké pochopenie pre pozostalých. Iniciatíva verí, že sa uskutoční aj celonárodná zbierka na Pamätník obetiam pandémie, podľa vzoru niekdajších morových stĺpov.