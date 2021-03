Prestížny denník o pozastavení očkovania AstraZenecou v Európe: Má byť za tým aj iný dôvod

Zdroj: SITA/Martin Schutt/dpa via AP

BRUSEL - Situácia v Európskej únii okolo vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca je okrem iného výsledkom snahy vystupovať jednotne a "dominového efektu" spusteného rozhodnutím Nemecka. Vo svojej utorkovej analýze to napísal denník The New York Times (NYT). Podľa neho sa zdá byť čím ďalej jasnejšie, že pozastavenie očkovania daným liekom bolo vedľa vedeckých úvah rovnako silno motivované úvahami politickými.