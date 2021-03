KORONAVÍRUS Oddnes platia v Maďarsku sprísnené opatrenia: Infikovalo sa už takmer milión ľudí

BUDAPEŠŤ - Od pondelka platia v Maďarsku sprísnené opatrenia v boji proti šíreniu nového druhu koronavírusu, ktoré v záujme potlačenia tretej vlny pandémie prijala vláda s platnosťou do 22. marca tak, aby na Veľkú noc bolo možné karanténne opatrenia zmierniť.

Otvorené môžu byť iba potraviny, lekárne, čerpacie stanice, drogérie, predajne tabaku či obchody s potrebami pre hospodársku činnosť, poľnohospodárstvo, lesníctvo a zvieratá a tržnice. Zatvorené sú všetky jednotky poskytujúce služby s výnimkou súkromnej zdravotnej, sociálnej, finančnej a poštovej služby a autoservisov. Materské školy a základné školy neotvoria do 7. apríla, keď sa končia jarné prázdniny. Jasle zostávajú otvorené. Stredné a vysoké školy naďalej fungujú v dištančnom režime.

Naďalej platí zákaz nočného vychádzania v čase od 20.00 do 05.00 h. Výnimka z neho platí iba v prípade cesty do práce a z nej. Povinnosť nosenia rúšok platí v obývaných oblastiach aj na uliciach a verejných priestranstvách. Ľudia sú povinní dodržiavať medzi sebou bezpečnú najmenej poldruhametrovú vzdialenosť. Vláda navrhla zaviesť prácu z domu všade, kde je to možné. V štátnej správe môžu zamestnanci pracovať doma, ak pracovníci nespolupracujú na protiepidemiologickej ochrane.

Exteriérové športy sú povolené, pokiaľ sa dodržuje poldruhametrová vzdialenosť medzi športovcami. Registrovaní športovci môžu trénovať, avšak zápasy sa môžu konať len bez divákov. Parky, botanické záhrady a lesy zostávajú otvorené.

Sprísnený je prechod štátnych hraníc, ale tranzitná doprava obmedzená nie je. Mzdovú podporu a daňové úľavy rozšíri vláda pre sektory, ktoré musia byť zatvorené, píše sa na stránke operačného štábu koronavirus.gov.hu. Do nedele bolo zaočkovaných v Maďarsku proti ochoreniu COVID-19 vyše 980.000 ľudí. V nedeľu zaregistrovali za posledný deň 6201 nových prípadov nákazy a 108 úmrtí súvisiacich s covidom.