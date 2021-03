Demonštrácie v Mjanmarsku pokračujú: Razie na opozičných predstaviteľov

RANGÚN - Tisícky obyvateľov Mjanmarska vyšli aj v nedeľu do ulíc protestovať proti nedávnemu vojenskému prevratu vo svojej vlasti. Vládna junta však i napriek obrovskej nevôli občanov pokračuje v tvrdých zásahoch voči svojim oponentom - najnovšie vykonala v nočných hodinách razie v niektorých častiach najväčšieho mjanmarského mesta Rangún s cieľom pozatýkať predstaviteľov politickej strany zvrhnutej predsedníčky vlády Aun Schan Su Ťij.

Protesty v Mjanmarsku prebiehajú od puču z 1. februára, keď armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej členov vrátane štátnej kancelárky - teda faktickej premiérky - Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina. Armáda následne na jeden rok vyhlásila výnimočný stav. Štátny prevrat zdôvodnila údajnými podozreniami z volebných podvodov v novembrových voľbách, v ktorých zvíťazila politická strana kancelárky Su Ťij.

Najkrvavejším dňom protestov bola doposiaľ tohtotýždňová streda. Organizácia Spojených národov uvádza, že bezpečnostné sily strieľajúce do zhromaždených demonštrantov zabili vtedy až 38 ľudí, niektorých guľkou rovno do hlavy. Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva sumarizuje, že od prevratu prišlo v Mjanmarsku o život najmenej 54 osôb a zadržaných a vzatých do väzby bolo viac ako 1700 ďalších.

Tlačová agentúra AFP píše na základe výpovedí záchranných tímov o dvoch ťažkých zraneniach, ku ktorým došlo počas nedeľných protestov - v stredomjanmarskom meste Bagan, ktoré pre svoje budhistické chrámy z 11.-13. storočia patrí do svetového dedičstva UNESCO - bol do sánky postrelený 19-ročný muž a jednu ženu zasiahol gumový projektil.