KORONAVÍRUS Český Senát neschválil pandemický zákon: Vláda žiada predĺženie núdzového stavu

Český premiér Andrej Babiš

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

PARAHA - Český Senát vrátil v stredu do Poslaneckej snemovne návrh takzvaného pandémického zákona. Dôvodom je, že protiepidemické opatrenia by podľa pôvodného znenia návrhu zostali v platnosti aj po konci pandemickej pohotovosti. Česká vláda zároveň požiada poslancov o predĺženie núdzového stavu do konca marca. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.