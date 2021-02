USA rozhnevala séria útokov: Irán ponesie zodpovednosť, ale nenecháme sa vyprovokovať

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

WASHINGTON - Spojené štáty v pondelok vyhlásili, že Irán ponesie zodpovednosť za svojich irackých spojencov, ktorých raketový útok zasiahol oblasť so sídlom amerického veľvyslanectva v Bagdade - ale Washington sa nenechá vtiahnuť do eskalovania situácie. Vyhlásil to hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price.