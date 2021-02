Nočný zákaz vychádzania v Holandsku ostane v platnosti: Odobril ho parlament

Legislatíva tak vstúpi do platnosti cez víkend, a to aj napriek protestom občanov i súdnemu sporu, ktorý v tejto veci ešte prebieha, informovala v sobotu agentúra DPA. Okresný súd v Haagu totiž v utorok nariadil vláde, aby celoštátny zákaz nočného vychádzania zavedený z dôvodu pandémie okamžite zrušila. Takýmto rozhodnutím vyhovel žalobe skupiny Viruswaarheid (Pravda o víruse), predtým známej ako Viruswaanzin (Vírusové šialenstvo), ktorá organizuje demonštrácie proti epidemiologickým opatreniam. Vo svojom verdikte pritom argumentoval tým, že kabinet nelegitímne využil svoje právomoci, keď zákaz zaviedol.

Vláda sa však proti verdiktu odvolala a sud vyššej inštancie v reakcii rozhodol, že zákaz nočného vychádzania zostane v platnosti až do rozhodnutia najvyššieho súdu. Vláda zároveň následne vypracovala a do parlamentu predložila predmetnú legislatívu, v ktorej schválenie dúfala ešte pred verdiktom súdu. Najvyšší súd má v otázke rozhodnúť na budúci piatok, no keďže zmienenú legislatívu medzičasom odobrili obe komory parlamentu, bude jeho rozsudok už bezpredmetný, komentuje DPA.

Schválená legislatíva sa týka núdzového stavu a zákaz vychádzania sa v nej radí k regulačným opatreniam, aké je možné zaviesť v čase epidémie. Zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 04.30 h zaviedla holandská vláda 23. januára - vôbec prvýkrát od druhej svetovej vojny - a 8. februára ho následne predĺžila do 2. marca. Okamžite po prijatí vyvolal v Amsterdame, Rotterdame, Haagu, Eindhovene a ďalších mestách nepokoje, ktoré trvali tri dni. Policajti použili proti výtržníkom vodné delá a slzotvorný plyn. Zatknutých bolo viac ako 400 ľudí.