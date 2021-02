Mrazivé slová dnešných hrdinov: Helena je na pokraji so silami! Podľa primára im zomiera každý 4. pacient

„Neustále pracujeme v ochrannom obleku, respirátore, máme dvoje, troje rukavíc, tie stiesnené podmienky sú pre nás náročné,“ povedala portálu Novinky.cz Helena, ktorá pôsobí ako zdravotná sestra na covidovom oddelení v nemocnici v Ústí nad Labem. „V ochrannom obleku, čiapke a okuliaroch človek navyše zo začiatku zle počuje aj vidí, takže všetko trvá oveľa dlhšie než bežne,“ dodala.

Helena ťahá 12-hodinové zmeny, pričom po troch hodinách práce má nárok na hodinovú prestávku. „Je to málo na to vydýchať sa, napiť a občerstviť. Sme unavení a vyčerpaní. Tým, ako to trvá dlhšie a dlhšie, tak to na nás dolieha.“ Sestrička v skutku oddychuje až doma, keď má voľno.

Domov sa nevráti asi každý štvrtý pacient

Primár daného oddelenia Josef Škola uviedol, že intenzívnu starostlivosť aktuálne potrebuje 32 pacientov pozitívnych na nový koronavírus. „Z toho dve tretiny sú pripojené na umelú pľúcnu ventiláciu a jeden je na mimotelovej podpore pľúcnych funkcií,“ povedal Škola s tým, že uvoľnené covidové lôžko vo veľmi krátkom čase obsadí ďalší pacient. Priemerný vek pacientov je 67 rokov a hospitalizácia trvá cca 13 dní. Z nemocnice domov sa nevráti asi každý štvrtý pacient.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

„Život tu je vlastne niekde medzi životom a smrťou tých pacientov. K nám sa skutočne dostávajú pacienti v najťažšom stave. Čo to pre nich znamená, sa človeku, ktorý to nezažil, ťažko opisuje. Avšak pacienti, ktorí prežili svoje ochorenie, tak to naozaj opisujú ako skúsenosť, ktorú by už neradi zažili,“ podotkol primár. „Predstavte si, že sa niekde prebudíte, ležíte, sú do vás zavedené rôzne hadičky, o ktorých neviete, k čomu sú, a ani neviete, kde ste. Nemáte pri sebe svojich blízkych a chodia okolo vás cudzí ľudia, ktorí vám niečo hovoria, ale vy im nemusíte rozumieť. To je stav, v ktorom sa naši covidoví pacienti často nachádzajú aj niekoľko týždňov,“ doplnil lekár.

Ideme "na baterky"

Sestrička Helena priznala, že najskôr mala z koronavírusovej infekcie strach. Tieto obavy však časom pominuli. „Jednoducho ideme na baterky. Ideme každý deň znova a znova. S očkovaním prišlo svetlo na konci tunela, ale teraz zase s britskou mutáciou neviem, ako to bude ďalej. Prakticky počítame so všetkým,“ skonštatovala zdravotníčka. Nemocničný personál je podľa nej pripravený pokračovať ďalej v prvej línii v boji s vírusom. Ľudí ale vyzvala, aby ostali doma, nesocializovali sa a chránili svojich svoje okolie.