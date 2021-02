Rodiny dvoch obetí teroristického útoku z Viedne žalujú rakúsku vládu

Matka zastrelenej 24-ročnej študentky z Nemecka žaluje rakúske úrady za to, "že neurobili všetko vo svojej moci pre to, aby zabránili takémuto útoku", vyjadril sa pre AFP jej právnik Norbert Wess. Rakúsko podľa Wessa rodine obete ponúklo 5800 eur ako kompenzáciu aj na zaplatenie nákladov spojených s pohrebom. Táto suma však podľa právnika nepokryje ani len prevoz tela do Nemecka. Celkovo od štátu žiada kompenzáciu vo výške viac ako 104.000 eur, ktorá má odzrkadliť "traumu, ktorú rodina utrpela, a vysoké finančné náklady na pohreb".

Rodina tiež označila postup úradov v rámci dokazovania príbuzenských vzťahov s obeťou na účely vyplatenia kompenzácie za "necitlivý". Napriek tomu, že ide o štandardný právny postup, podľa Wessa mohli úrady zaujať v takomto "očividne tragickom prípade ústretovejší prístup". Rodičia druhej 21-ročnej obete z Rakúska zažalovali tamojšiu vládu za kompenzáciu "smútku a šoku", ktoré utrpeli, ako aj na zaplatenie výdavkov spojených s pohrebom. Pre AFP to potvrdil ich právnik Mathias Burger. Rodina obete bude od štátu vymáhať sumu vo výške 30.000 eur za každého rodiča a dodatočnú kompenzáciu pre matku obete, ktorá je podľa Burgera po smrti svojho dieťaťa "silno traumatizovaná". Dodal, že rodina verí v mimosúdne vyrovnanie.

Rakúsku vládu žalujú aj viacerí ľudia, ktorí počas útoku utrpeli zranenia. Aj tí sa budú domáhať vyššej finančnej kompenzácie, dopĺňa AFP. Nezávislá vyšetrovacia komisia, ktorú vlani po útoku zradilo rakúske ministerstvo vnútra, minulý týždeň odhalila vážne nedostatky vo fungovaní rakúskej tajnej služby BVT v súvislosti s teroristickým útokom v centre Viedne z vlaňajšieho novembra, ktorý si vyžiadal štyri životy a vyše 20 zranených.