KORONAVÍRUS Počet Poliakov, ktorí sa chcú dať zaočkovať, stúpol na 75 percent

Hospitalizovaných s potvrdenou nákazou je 12.677 ľudí a 137.467 osôb sa nachádza v karanténe. Zatiaľ sa vyliečilo 1.317.474 ľudí. Proti covidu bolo v Poľsku zaočkovaných celkovo 1.688.465 Poliakov, ukazujú údaje zverejnené na oficiálnom vládnom webe gov.pl. Vláda spustila národný očkovací program 27. decembra, pričom medzi prvými boli pracovníci v zdravotníctve. Koncom januára začalo Poľsko očkovať seniorov vo veku nad 80 rokov.

V krajine bola až do 14. februára predĺžená väčšina pandemických obmedzení: hotely, divadlá, kiná, diskotéky a nočné kluby sú stále zatvorené, ako aj športové zariadenia. Reštaurácie môžu podávať len jedlo so sebou alebo ho dodávať zákazníkom domov. Obchodné centrá a iba niektoré kultúrne inštitúcie môžu mať od 1. februára znovu otvorené. Počet Poliakov, ktorí majú v úmysle dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, stúpol na 75 percent. Ukázal to nový prieskum spoločnosti United Surveys, zverejnený v utorok.

Je to sedempercentný nárast oproti predchádzajúcemu prieskumu, uskutočnenému začiatkom januára. Prieskum, zverejnený v denníku Dziennik Gazeta Prawna, takisto odhalil, že seniori sa chcú dať zaočkovať najviac - ochotných prijať vakcínu je 90 percent ľudí vo veku 70 rokov a viac. V Poľsku vyšla aj správa ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej krajina zaznamenala v roku 2020 o 67.000 úmrtí viac než v predchádzajúci rok - 70 percent z nich spôsobilo ochorenie COVID-19.

Podľa Dziennika Gazeta Prawna zo správy vyplýva, že na koronavírus zomrelo viac Poliakov, než ukazujú oficiálne údaje. Vládne štatistiky uvádzajú celkovo 39.000 úmrtí pripisovaných covidu. Ministerstvo zistilo, že vysokú mieru úmrtí v Poľsku zapríčinili komplikácie spôsobené covidom a neskoré diagnostikovanie tohto ochorenia.

Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, v demografickom odhade uviedol, že vyše 5000 z týchto úmrtí je dôsledok starnúceho obyvateľstva. Zvyšných 62.000 úmrtí spôsobila priamo alebo nepriamo práve epidémia koronavírusu.