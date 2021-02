Neuveriteľné: Nemecký lekár vytvoril vlastnú vakcínu, zaočkoval s ňou aj blízkych a funguje!

Očkovanie v Nemecku postupuje len pomaly. Pritom by to nemuselo byť tak. Winfried Stöcker (74) má riešenie aktuálneho debaklu v rukách. Vlastnú vakcínu proti koronavírusu. Sám ju vyvinul. Otestoval ju na sebe, svojej rodine a 100 dobrovoľníkoch.

Vakcína nefunguje ako predchádzajúce preparáty proti koronavírusu používajúce mRNA, ale podľa princípu tzv. mŕtveho očkovania. Je to osvedčená metóda, ktorú využívajú mnohé zavedené vakcíny. Výhoda: Žiadne zložité chladenie a skladovanie.

Teraz by mohlo byť celé Nemecko chránené pred koronavírusom - a to prakticky okamžite. „To by mohlo imunizovať tri štvrtiny obyvateľov Nemecka proti koronavírusu do šiestich mesiacov,“ hovorí lekár pre Spiegel. Ale momentálne to tak vôbec nevyzerá.

Naopak: Teraz sa Winfried Stöcker dostal do problémov. Štátny úrad kriminálnej polície Šlezvicko-Holštajnsko lekára vyšetruje - pre porušenie liekového zákona. Pretože sérum bolo testované bez povolenia. Stöckerovi bolo hneď od začiatku jasné, že chýbajú potrebné povolenia. Ale v prípade koronavírusu už išlo o čas a on nechcel dlho čakať.

Chce dať zloženie vakcíny na internet

Čo treba o lekárovi vedieť: Je úspešný podnikateľ a multimilionár. Jeho spoločnosť sa špecializovala na detekciu autoimunitných a infekčných chorôb. Spoločnosť tiež vyvinula test pre koronavírus. A tak Stöcker pracoval aj na vlastnej vakcíne. S úspechom. Prvú vakcínu aplikoval na sebe už v marci 2020. Nasledovali tri ďalšie injekcie. Potom, ako hovorí, sa stal imúnnym. Neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky.

Svoj úspešný príbeh poslal top virológom Christianovi Drostenovi a Hendrikovi Streeckovi. Reakcia bola zdržanlivá, ale vedci prejavili záujem, píše Spiegel.

Prvé výsledky testov u dobrovoľníkov sú sľubné. Viac ako 90-percentná ochrana a prakticky žiadne vedľajšie účinky. Stöcker sa o peniaze nezaujíma, ako zdôrazňuje. Jeho motiváciou je vyrovnať sa s koronakrízou. Cesta cez úrady mu trvá príliš dlho a spôsobila mu iba problémy. Preto chce teraz lekár zdieľať zloženie svojej vakcíny s celým svetom - zadarmo.