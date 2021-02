KORONAVÍRUS Ako je to s kontrolovaním tých, čo vírus prekonali? Ľudia vraj pod tlakom zháňajú ďalší certifikát!

Slovenská lekárska komora hlási podnety od ľudí, ktorí infekciu prekonali.

Zdroj: Topky/Maarty, TASR/Ján Krošlák

BRATISLAVA - Slovenská lekárska komora (SLK) v týchto dňoch upozorňuje na množiace sa podnety od ľudí, ktorí už Covid-19 prekonali a musia sa tak prezentovať aj kontrolným orgánom. Na to by ale podľa všetkého mala stačiť SMS o pozitivite či certifikát, ale nie je tomu vraj vždy tak. Pacienti sa totiž húfne vracajú k všeobecným lekárom, aby im vystavili ešte jedno extra potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia. Polícia sa bráni, že na takéto dôkazy by skutočne mala postačovať potvrdzujúca SMS či certifikát z testovania.