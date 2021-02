Británia začala testovať účinnosť vakcín proti KORONAVÍRUSU pri ich kombinácii

Ako uviedol Národný inštitút pre výskum zdravia (NIHR), počas 13 mesiacov dostane viac ako 800 dobrovoľníkov v Anglicku starších ako 50 rokov v rôznom poradí vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Oxford/AstraZeneca, ktoré sú už v Británii schválené. Neskôr by sa do štúdie mohli pridať i ďalšie očkovacie látky.

Cieľom je preskúmať i to, aký účinok bude mať rozličný interval medzi podaním prvej a druhej dávky, pričom skúšať sa bude odstup štyri a dvanásť týždňov. Testovať sa bude aj flexibilita v prípade výpadku dodávok a zvýšenie účinnosti vakcín.Prvú dávku oboch vakcín dostalo v Británii už viac ako desať miliónov ľudí; druhou dávkou je zaočkovaných zatiaľ len približne 500.000 osôb.

Podľa usmernení platných v Británii či Spojených štátoch jednotlivé vakcíny zameniteľné nie sú, ale ak na druhú dávku nie je dostupná rovnaká vakcína, aká bola podaná po prvý raz, je možné použiť i inú očkovaciu látku. Platí to i vtedy, ak nie je známe, ktorou vakcínou bol človek zaočkovaný.

"Táto štúdia nám poskytne lepší prehľad o tom, ako môžeme vakcíny používať tak, aby sme dokázali toto hrozné ochorenie zvládnuť," povedal zástupca hlavného britského hygienika Jonathan Van-Tam. Ak by boli k dispozícii dáta, ktoré by podporili "flexibilnejšiu" imunizačnú stratégiu, bolo by to podľa Van-Tama prospešné vzhľadom na aktuálny nedostatok vakcín. "Možné je i to, že kombináciou očkovacích látok sa zvýši imunitná reakcia a organizmus vyprodukuje väčšie množstvo protilátok, ktoré budú účinné dlhšiu dobu," poznamenal Van-Tam.

Podobnú štúdiu ako Británia ohlásili už koncom minulého roka ruskí vedci, ktorí testujú účinnosť kombinácie ruskej vakcíny Sputnik V a produktu britskej farmaceutickej firmy AstraZeneca. Podľa štúdie zverejnenej tento týždeň v prestížnom časopise The Lancet má Sputnik V účinnosť vyše 91 percent. Niektorí imunológovia to pripisujú tomu, že jednotlivé dávky tejto vakcíny, ktorá sa vyrába podobnou technológiou ako vakcína od firmy AstraZeneca, sú mierne odlišné.

Vakcíny od AstraZenecy a Pfizeru sú však podľa Alexandra Edwardsa, profesora biomedicínskych technológií na univerzite v Readingu, "tak odlišné, že je skutočne zložité predpokladať, či ich kombinácia bude fungovať".