Blázon roka! Čech (30) skúsil, či je jeho vesta nepriestrelná: Nebola

Tridsaťročný muž z českého mesta Lysá nad Labem doplatil na svoj nerozumný experiment. Rozhodol sa totiž vyskúšať, či vesta, ktorú si nasadil, je nepriestrelná. Nebola! „Išlo o takzvanú taktickú vestu, a ako je zrejmé z výsledku, nepriestrelná nebola,“ citoval český Blesk Mareka Šmída z prostredia polície. K nešťastnému incidentu došlo v pondelok okolo pol deviatej večer. Muž bol na stretnutí s kamarátmi a pod vplyvom alkoholu.

„Máme stanovených niekoľko kriminalistických verzií, ktoré preverujeme. Ako najpravdepodobnejšia sa javí tá, že muž si strelné zranenie spôsobil sám,“ povedala denníku policajná hovorkyňa Petra Potočná. „Vo veci sme začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti,“ dodala.

Zdroj: Getty Images

Mladík utrpel priestrel pľúc. Leteckí záchranári ho so silným krvácaním transportovali do pražskej nemocnice. „Bol uvedený do umelého spánku, pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu a po ošetrení bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice v pražských Vinohradoch,“ povedala pre server Novinky.cz hovorkyňa záchranárov Petra Effenbergerová.

Hazardér by mal byť mimo ohrozenia života. Blesku to potvrdila policajná hovorkyňa s tým, že čoskoro by sa mal podrobiť policajnému výsluchu. „Ak sa výsluchom preukáže, že muž si zranenie spôsobil sám, prípad odložíme s tým, že trestný čin sa nestal, a nebude teda proti komu viesť trestné konanie,“ uzavrela Potočná.

Zbraň, z ktorej sa strieľalo, bola v legálnej držbe.