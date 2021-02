Holandsko predlžuje mnohé opatrenia proti KORONAVÍRUSU až do 2. marca

HAAG - Holandsko predĺži platnosť mnohých opatrení proti nákaze koronavírusom až do 2. marca a dôvodom sú obavy z "rýchleho šírenia" variantu, prvýkrát zisteného v Británii. V utorok to oznámil holandský premiér Mark Rutte, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Rutte však potvrdil, že základné školy sa znovu otvoria 8. februára a na budúci týždeň sa otvoria aj niektoré obchody, aby mohli zozbierať objednávky. Nočný zákaz vychádzania, ktorý má trvať do 10. februára, bude včas prehodnotený podľa odporúčania vedcov. Celkové obmedzenia, ktorých platnosť sa mala skončiť 9. februára, sú zatiaľ najprísnejšie, aké Holandsko zažilo. Zatvorené sú všetky školy, obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar, bary aj reštaurácie a ľudia môžu doma prijať iba jedného hosťa za deň.

"Dnes sme s kabinetom dospeli k záveru, že je to nevyhnutné. Súčasný lockdown sa takmer úplne predlžuje najmenej do 2. marca," povedal Rutte na tlačovej konferencii o obmedzeniach. "Nemôžeme ignorovať rýchly nárast britského variantu. A vieme, že keby sme teraz boli príliš veľkí optimisti, čoskoro by sme za to zaplatili," dodal premiér. Vládu však predtým, naopak, vyzývali na uvoľnenie opatrení, keďže prípady nákazy koronavírusom v Holandsku naďalej klesajú, informovala agentúra Reuters.

V Holandsku platí - podľa označenia vlády - prísny lockdown od polovice decembra. Minulý mesiac zaviedla aj nočný zákaz vychádzania, ktorý vyvolal vzbury po celej krajine, najväčšie za posledných 40 rokov. Národný ústav zdravia (RIVM) v utorok oznámil, že za uplynulý týždeň bolo zaznamenaných 28.628 prípadov ochorenia COVID-19, čo je pokles o 20 percent oproti predchádzajúcemu týždňu. Tento údaj je aj najnižší od októbra, keď boli tiež zavedené celoštátne karanténne obmedzenia.

Ústav v oznámení dodal, že spomínaný pokles "by bol ešte väčší, nebyť nových variantov koronavírusu, ktoré prenikli do Holandska, predovšetkým britského variantu". Dve tretiny prípadov nákazy v krajine už spôsobil nový variant. Vláda sa obáva, že tento variant môže pred voľbami naplánovanými na 17. marca zapríčiniť novú vlnu infekcií.