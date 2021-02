Súd poslal Navaľného do väzenia na tri a pol roka

"Súd rozhodol, že vyhovie návrhu Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) na zmenu podmienečného trestu pre Alexeja Navaľného. Dovtedy, ako rozsudok nadobudne právoplatnosť, zostane vo väzbe," oznámila sudkyňa Natalia Repnikovová, ktorú citovala tlačová agentúra TASS. Sudkyňa dodala, že trest zohľadňuje čas, ktorý Navaľnyj predtým strávil v domácom väzení, čo podľa jeho tímu znamená, že ho čaká odňatie slobody v rozmedzí najmenej dva a pol roka. Podľa tlačovej agentúry AFP si Navaľnyj (44) svoj trest odpyká v bližšie nešpecifikovanej trestaneckej kolónii za porušenie podmienok podmienečného prepustenia na slobodu.

Navaľného Nadácia proti korupcii (FBK) po oznámení verdiktu vyzvala jeho stúpencov, aby v centre Moskvy okamžite usporiadali demonštráciu proti uväzneniu tohto opozičného politika a kritika Kremľa, dopĺňa tlačová agentúra AP. Navaľnyj v utorok počas vystúpenia na súde v Moskve požadoval svoje okamžité prepustenie, ako aj slobodu pre všetkých politických väzňov v krajine, pričom súdny proces vedený proti svojej osobe označil za nezákonný. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uväznenie Navaľného odsúdil a vyslovil požiadavku na jeho prepustenie.

"Opakujeme svoju výzvu, aby ruská vláda okamžite a bezpodmienečne prepustila pána Navaľného, ako aj stovky ďalších ruských občanov, ktorí boli v uplynulých týždňoch neprávom zadržaní za uplatňovanie si svojich práv vrátane práva na slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania," uviedol Blinken vo vyhlásení. Podobnú výzvu adresovanú Moskve vyslovila aj Británia.

Navaľnyj sa vrátil do Ruska v januári po tom, ako sa v nemeckej metropole Berlín zotavoval z údajného otrávenia nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Jeho následné zatknutie podnietilo tisíce ľudí, aby v ruských mestách vyšli do ulíc na jeho podporu. Navaľnyj počas utorkového pojednávania na moskovskom súde vyhlásil, že jeho prípad má slúžiť "na zastrašenie obrovského množstva ľudí". "Chcú poslať do väzenia jedného človeka, aby zastrašili milióny ďalších," deklaroval.