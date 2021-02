Trump bude čeliť impeachmentu: Bývalý prezident robí zmeny v tíme svojich obhajcov

Televízna stanica CNN predtým informovala, že predchádzajúci tím Trumpových obhajcov sa "prakticky rozpadol", pretože v ňom nakoniec nebude predpokladaných päť právnikov. Očakávalo sa, že ho povedú dvaja právnici z Južnej Karolíny Butch Bowers a Deborah Barbierová. Mali v ňom byť aj Josh Howard, Johnny Gasser a Greg Harris. Dôvodom rozpadu pôvodného tímu boli podľa CNN rozdielne názory na obrannú stratégiu. Trump požadoval, aby sa opierala o jeho nepodložené obvinenia z volebných podvodov a nebola založená na spochybňovaní zákonnosti impeachmentu voči už niekdajšiemu prezidentovi.

Schoen a Castor sa podľa vyhlásenia Trumpovej kancelárie citovaného agentúrou DPA zhodli na tom, že proces voči Trumpovi je protiústavný. K tomuto názoru sa nedávno priklonilo aj 45 z 50 republikánskych senátorov, ktorí podporili návrh označujúci impeachment za protiústavný, pretože Trump už opustil svoju funkciu. Očakáva sa, že proces v Senáte sa začne 9. februára. Predtým svoje písomné stanoviská predložia právnici exprezidenta a žalobcovia zo Snemovne reprezentantov. Ústavnú žalobu schválila demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov 13. januára, len týždeň pred koncom Trumpovho mandátu. Trump je obvinený z "podnecovania k vzbure" v súvislosti s udalosťami zo 6. januára, keď jeho prívrženci vtrhli do Kongresu, ktorý práve potvrdzoval víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Násilnosti si vyžiadali päť ľudských životov a desiatky zranených.

Demokrati požadujú, aby bol Trump uznaný za vinného a bolo mu doživotne znemožnené obsadiť funkciu na federálnej úrovni. To by mu okrem iného zabránilo kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024. Stočlenný Senát, ktorý v procese impeachmentu plní úlohu súdu, musí žalobu schváliť dvojtretinovou väčšinou. K 50 demokratom by sa tak muselo pridať najmenej 17 republikánov, čo je nepravdepodobné. V otázke, či je možné súdiť aj bývalého prezidenta, sa nezhodujú ani experti na americké ústavné právo. Trump je každopádne prvým americkým prezidentom, ktorý sa počas svojho mandátu dočkal dvoch ústavných žalôb.