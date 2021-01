KORONAVÍRUS Ďalšie varovanie z Nemecka: Na obzore je temný mrak vážneho nebezpečenstva

"Máme na obzore temný mrak veľmi vážneho nebezpečenstva," vyhlásil Seibert. Uvoľňovanie protiepidemických obmedzení sa tak vzďaľuje a hromadné očkovanie sa stále viac stáva pretekmi s časom, napísala agentúra DPA.

Vládu znepokojuje predovšetkým "britská" mutácia B.1.1.7. Šéf kancelárstva Helge Braun v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie ARD povedal, že táto mutácia aj v Nemecku "prevezme vedenie". "Teraz sme vo veľmi ťažkej situácii," poznamenal Braun.

Seibert v pondelok konštatoval, že počty prípadov infekcie a pacientov s covidom-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti klesajú; za posledný deň dostal RKI od úradov hlásenia o 6729 nových prípadoch.

"To sú pre nás všetkých v tejto druhej vlne prvé úspechy," povedal Seibert. "Zároveň tu máme veľké a veľmi reálne nebezpečenstvo, že sa mutácia vírusu aj u nás, ako v iných krajinách, bude stále viac presadzovať a že by čísla mohli opäť veľmi prudko stúpnuť," varoval. "Musíme čo najrýchlejšie dospieť k výrazne nižším infekčným číslam," dodal Seibert. Zlé by podľa neho bolo zísť teraz zo správnej cesty.

V Nemecku sa v súčasnosti debatuje o prípadnom uvoľňovaní protikoronavirusových opatrení, ale minulý týždeň sa nemecká kancelárka Angela Merkelová dohodla s premiérmi spolkových krajín na predĺžení celoštátnej uzávery do 14. februára, a to aj s ohľadom na nebezpečenstvo vysoko nákazlivých variantov koronavírusu.

Podľa RKI bolo doteraz v Nemecku hlásených 51 výskytov "britskej" mutácie koronavírusu (B.1.1.7) a 19 prípadov "juhoafrického" variantu (B.1.351). Len na klinikách spoločnosti Vivantes v Berlíne bola britská mutácia preukázaná u 24 pacientov, z toho u 22 v Humboldtovej klinike na severe metropoly. Jeden prípad už hlási aj známa berlínska univerzitná klinika Charité.