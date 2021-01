Grécky parlament odsúhlasil nákup 18 francúzskych stíhačiek Rafale

Grécko v súvislosti s napätými vzťahmi s Tureckom, s ktorým vedie spor o ložiská zemného plynu vo východnom Stredomorí, vyčlenilo na modernizáciu svojich ozbrojených síl v nasledujúcich piatich rokoch 11,5 miliardy eur. Lietadlá by mali byť do Grécka postupne dodávané od polovice tohto roku. Celý proces by mal trvať viac ako dva roky. Hodnota 12 použitých a šiestich nových lietadiel vrátane výzbroje a náhradných dielov je približne 2,3 miliardy eur.

Hovorca vlády Christos Tarantilis uviedol, že nákup lietadiel je súčasťou vládnych opatrení "na okamžité posilnenie odstrašujúcich schopností ozbrojených síl". Program zahŕňa modernizáciu pozemných síl, námorníctva a letectva. Od mája sa vojenská služba v Grécku predĺži z deväť na dvanásť mesiacov. Zámerom je zvýšiť počet aktívnych brancov a profesionálnych vojakov z približne 100.000 na 133.000. Vláda chce do roku 2027 zaobstarať bojové lode, protiponorkové helikoptéry a drony či zmodernizovať stíhačky F-16. Grécko neznížilo svoje vojenské výdavky ani počas finančnej krízy v rokoch 2010 - 2018 a na obranu míňa najviac z krajín NATO po USA (2,58 percenta HDP).