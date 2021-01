KORONAVÍRUS Experti WHO pricestovali do Číny: Budú skúmať pôvod nákazy

Koronavírus v Číne

Zdroj: SITA/AP Photo/Andy Wong

PEKING - Skupina desiatich vedcov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pricestovala vo štvrtok do Číny s cieľom skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvolal celosvetovú pandémiu. Do krajiny prišli v deň, keď čínska Národná zdravotnícka komisia informovala, že v krajine po ôsmich mesiacoch zaznamenali prvé úmrtie súvisiace s chorobou COVID-19. Píše o tom agentúra AFP.